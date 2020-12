IL PROVVEDIMENTO

ROMA Il governo e il Parlamento continuano a lavorare alla manovra, anche se il provvedimento è stato messi in stand by in attesa dell'esame definitivo del maxi-decreto sui ristori. Tra gli emendamenti in preparazione ce n'è anche uno per l'assunzione di tremila medici e 12 mila infermieri. Si tratta delle assunzioni che potrebbero essere finanziate per dare attuazione al piano vaccini anti Covid previsto dal commissario Domenico Arcuri. La proposta di modifica - secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza - tuttavia è ancora in discussione. Intanto il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, ha confermato che nel provvedimento troveranno spazio la decontribuzione per gli autonomi e l'introduzione di un ammortizzatore sociale anche per le Partite Iva. «Da parte del ministero del Lavoro e del governo vi è la massima attenzione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti», ha detto il ministro. «Nella legge di Bilancio», ha aggiunto, «ci saranno degli interventi in loro favore: oltre ad un ammortizzatore sociale che va nella direzione indicata dalla commissione di esperti da me nominata per arrivare ad una riforma del sistema, stanzieremo un miliardo di euro che nel 2021 esonererà in tutto o in parte dal pagamento dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi e i professionisti, ordinisti e non, più colpiti dalla pandemia». Proprio ieri, al ministro del lavoro, si è insediato il tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, a cui hanno partecipato i sindacati e le principali organizzazioni di rappresentanza.

L'ITER ALLA CAMERA

Intanto il governo ha posto la fiducia anche sul maxi decreto ristori, il provvedimento da 18 miliardi di euro che ingloba i quattro decreti sugli indennizzi varati dal governo negli ultimi due mesi. Il voto alla Camera ci sarà oggi, e dunque il testo che uscirà da Montecitorio sarà quello definitivo. Tra i principali interventi previsti dal provvedimento, i tecnici del Parlamento hanno segnalato, con riguardo alle maggiori spese, «il prevalente impatto dovuto alla concessione del contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive che comporta complessivamente oneri per circa 3,6 miliardi nel 2020». Circa 1 miliardo è inoltre destinato alla concessione di una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Mentre ammonta a 350 milioni l'incremento disposto dell'autorizzazione di spesa a sostegno delle librerie e della filiera dell'editoria nonché dei musei e dei luoghi ed istituti di cultura. L'istituzione del fondo di riserva per l'estensione di alcune agevolazioni, in relazione alla variazione della fascia di rischio delle regioni, determina oneri per 1,7 miliardi. Mentre 400 milioni vanno all'istituzione del fondo per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti solidarietà alimentare.

