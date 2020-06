IL PROVVEDIMENTO

ROMA Il decreto legge dei record promette di essere tale anche al momento in cui in Parlamento verranno presentati gli emendamenti. Sul provvedimento composto da ben 266 articoli, che muove 55 miliardi di maggior deficit dello Stato, oggi si riverseranno migliaia di emendamenti: moltissimi, se non quasi tutti, non hanno alcuna possibilità di essere approvati e tuttavia possono contribuire a rendere più laborioso l'iter del provvedimento, che parte alla Camera dei Deputati. Si tratta sostanzialmente di una manovra economica, in realtà di dimensioni finanziarie superiori a tutte quelle esaminate negli ultimi anni. Paradossalmente però i margini di intervento si presentano non ampi anche in una fase senza precedenti come quella attuale, in cui il governo - con il via libera dello stesso parlamento e della commissione europea - ha potuto fare disavanzo aggiuntivo per ben 75 miliardi (compresi i 20 del decreto Cura Italia). Non è infatti scontato che i saldi possano essere ancora rivisti, dopo che con le risorse disponibili l'esecutivo ha tentato di far fronte a tutte le esigenze di famiglie e imprese investite dall'emergenza sanitaria e dal connesso lockdown.

IL CROLLO DEI TRASPORTI

Alcuni dei nodi da sciogliere sono già noti. Gli enti territoriali (i Comuni ma anche le Regioni) sollecitano risorse aggiuntive rispetto a quelle già ottenute, per poter far fronte ad una situazione finanziaria resa precaria dall'aumento delle erogazioni sociali contemporaneo al crollo di alcune voci di entrata (ad esempio quelle legate ai biglietti del trasporto pubblico locale). Il ministero dell'Economia ha dato la disponibilità a garantire maggiore sostegno ma tempi e quantità sono ancora da definire.

C'è poi il tema della cassa integrazione: le pur ingenti risorse rese disponibili potrebbero non essere sufficienti a tamponare un rallentamento prolungato dell'attività economica. Il meccanismo fissato nel decreto prevede un utilizzo frazionato, con limiti temporali che secondo le imprese potrebbero portare a buchi nell'erogazione delle indennità, in particolare nel periodo estivo. La soluzione può venire se non da un incremento della dotazione complessiva da una sua redistribuzione tra i vari settori, in base alle esigenze concrete che si manifesteranno e quindi al tiraggio effettivo della Cig.

Un altro dossier è quello relativo al superbonus del 110 per cento, la maxidetrazione d'imposta per le spese legate alla riqualificazione energetica degli edifici ed alle opere di prevenzione anti-sismica. Una misura che secondo le associazioni imprenditoriali è l'unica contenuta nel testo che possa avere una effettiva valenza di spinta all'economia. Si valuta di estendere questo beneficio, per quanto riguarda l'efficienza energetica, a tutte le tipologie di seconde case comprese quelle unifamiliari. Inoltre c'è l'idea - da verificare sotto il profilo finanziario - di estendere l'orizzonte temporale dell'agevolazione.

Sotto osservazione anche il capitolo fisco. Qui l'attenzione si concentra su una data, quella del 30 giugno, che teoricamente è il termine ultimo per una serie di versamenti fiscali da parte dei soggetti economici (la cosiddetta autoliquidazione). Questa scadenza di per sé non è stata toccata dal decreto Rilancio, che però ha fatto un intervento molto significativo cancellando per le imprese fino a 250 milioni di euro di fatturato l'acconto dell'Irap, con minori entrate per lo Stato pari a 4 miliardi. Siccome molte aziende potrebbero comunque avere difficoltà a far fronte all'impegno, è molto probabile che il termine venga spostato al 30 settembre.

TRE RELATORI

E poi ci sono naturalmente tutte le richieste dei settori che ritengono di non aver ricevuto un sostegno sufficiente, a partire da quello del turismo, e gli stessi partiti che vogliono dare un'ulteriore caratterizzazione politica ai contenuti del decreto. A smistare il traffico e gestire i lavori ci saranno ben tre relatori di maggioranza: Fabio Melilli del Pd, Luigi Marattin di Italia Viva e Massimo Misiti del M5S.

