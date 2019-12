IL PROVVEDIMENTO ROMA Il decreto fiscale è diventato legge dopo una seconda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Il decreto fiscale è diventato legge dopo una seconda lettura blindata e con il voto con fiducia del Senato (166 i sì). Nessuna modifica ulteriore, insomma, rispetto a quelle introdotte nel passaggio alla Camera. Nel provvedimento sono contenute le norme sul carcere per chi froda il fisco fino a 8 anni. Il passaggio a Montecitorio ha alleggerito le pene per i reati minori, anche se è rimasta la protesta del mondo imprenditoriale per l'estensione alle frodi fiscali dei sequestri per sproporzione oggi applicati solo ai...