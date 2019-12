CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA All'ultima curva, prima del traguardo, la manovra economica del governo sbanda ancora. La Ragioneria generale dello Stato, che per tutto il week end ha passato al setaccio le norme approvate nella Commissione bilancio del Senato, chiede ben 70 correzioni del testo. In molti casi le coperture mancano del tutto, o sono quantomeno creative. Salta, per esempio, l'emendamento fortemente appoggiato dal Movimento Cinque Stelle che voleva una semplice sospensione del Reddito di cittadinanza e non la sua perdita, nel caso in cui un...