IL PROVVEDIMENTO

PORDENONE Via libera alle passeggiate all'interno dei confini del Comune, lasciando finalmente a casa il conta-metri e il rischio di pesanti sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'odiatissimo limite dei 500 metri da casa. Via libera anche all'asporto per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, solo previo ordinazione remota ed evitando assembramenti all'esterno del locale. E un'altra gradita sorpresa riguarda gli amanti del mare che potranno mettere mano alle loro imbarcazioni e sistemare le darsene. Questi sono i punti salienti dell'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in vigore da oggi, che ha avuto il via libera dal governo centrale. «Ho inviato l'ordinanza ai ministeri prima di firmarla - ha spiegato Fedriga - per essere certo che non cozzasse contro il decreto Conte e mi costringesse e un veloce passo indietro, a una sconfessione». E così è stato: la rimodulazione del concetto di prossimità, voluta e attuata dal presidente Fvg, non ha incontrato ostacoli perché non allarga le maglie dei divieti, ma si limita a interpretare in ambito comunale un concetto quanto mai discusso come quello, appunto, di prossimità che ognuno sembrava leggere a suo piacimento.

PASSEGGIATE E CORSE

Sì dunque all'attività motoria, alle passeggiate a piedi o in bicicletta ma anche alle corse, senza però superare i confini del comune. Un notevole passo in avanti, che consentirà di godersi maggiormente il tempo all'aperto. Ma rimane obbligatorio l'uso della mascherina. Questo perché spesso non è possibile il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno un metro tra le persone, e quindi per garantire un adeguato livello di protezione chi esce da casa dovrà munirsi dei dispositivi di protezione individuale per coprire naso e bocca in modo corretto.

LOCALI, VIA LIBERA ALL'ASPORTO

Aumenta notevolmente la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio, come si legge nella stessa ordinanza. Inoltre le aziende che preparano cibi da asporto confezionati hanno potuto proseguire nella loro attività, come pure i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Tutte considerazioni che hanno spinto il presidente Fedriga ad aprire uno spiraglio, seppur piccolo, a bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che vorranno approfittare della nuova ordinanza. Così come in Veneto, da oggi è consentito anche il Friuli Venezia Giulia il take away, ma solamente previa ordinazione da remoto, ovvero per appuntamento. Si dovrà telefonare, ordinare e mettersi d'accordo sull'ora per andare a ritirare il cibo. I gestori degli esercizi pubblici, che indosseranno mascherine e guanti, dovranno fare in modo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano in modo dilazionato: il cliente non potrà sostare all'interno del locale più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce. Nulla cambia per esercizi commerciali di generi alimentari, ortofrutta e panifici: obbligatori l'utilizzo di guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti all'ingresso dell'esercizio.

BARCHE E DARSENE

L'ordinanza Fedriga non dimentica gli appassionati delle barche, cercando di dare una prima concreta mano a un'estate che dal punto di vista turistico sarà sicuramente in sofferenza. L'ordinanza del presidente della Regione, in vigore da oggi, consente le prestazioni di servizio artigianali di terzi e dei proprietari, per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni all'ormeggio, nonché di sistemazione delle darsene.

PARCHI CHIUSI

Rimangono chiusi i parchi e le aree verdi, come disposto dal decreto Conte. Il sindaco di Palmanova Francesco Martines (Pd) aveva chiesto a Fedriga la riapertura. A rispondergli ci ha pensato il consigliere leghista Alberto Budai: «Un sindaco dovrebbe sapere che la riapertura dei parchi pubblici spetta al Governo, di cui fa parte il suo partito, e non alla Regione».

Susanna Salvador

