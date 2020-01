IL PROVVEDIMENTO

PADOVA All'età di settant'anni e a più di otto dallo scoppio dello scandalo, l'ex primario del centro di procreazione assistita della Ulss 1 di Belluno Carlo Cetera è in carcere. Dopo la condanna in tre gradi di giudizio e l'ennesima sentenza divenuta definitiva, il luminare della fecondazione in vitro dovrà scontare quasi 4 anni di reclusione per le mazzette ricevute facendo saltare le liste d'attesa alle pazienti.

Il dottor Cetera, residente a Padova, è stato rintracciato giovedì dai carabinieri nella sua abitazione. I militari lo hanno preso in consegna, dando esecuzione all'ordine di carcerazione che ha seguito la sentenza di condanna passata in giudicato. Risale allo scorso 11 gennaio l'ultimo pronunciamento della Giustizia nei confronti di Cetera che, dopo la Cassazione, aveva tentato un ultimo ricorso.

Il responso non ha dato ragione al medico, confermando la linea di condanna dei processi precedenti. Cetera è stato dunque prelevato e scortato alla casa di reclusione Due Palazzi, dove dovrà scontare la pena di tre anni, dieci mesi e 24 giorni. Pena ridimensionata rispetto a quella chiesta dal pm Katiuscia D'Orlando all'alba del processo di primo grado. Circa un terzo dei 9 anni proposti inizialmente dalla pubblica accusa e che sono andati via via ridimensionandosi. Rispetto al primo procedimento anche l'accusa è stata modificata da concussione a induzione indebita: l'ex primario avrebbe sì chiesto indebitamente del denaro ai pazienti per saltare le code, ma questi ultimi glielo avrebbero consapevolmente e volontariamente ceduto.

Lo scandalo che ha travolto la vita e la carriera di Carlo Cetera scoppia a fine 2011. L'allora medico sessantaduenne presta servizio con il ruolo di primario e direttore del centro di procreazione assistita dell'ospedale di Pieve di Cadore, parte della Ulss 1 di Belluno.

É grazie alla sua presenza e professionalità che il piccolo nosocomio montano, da sempre esposto al rischio di tagli e ridimensionamenti, vive una delle sue epoche di maggior lustro. In particolare nell'ambito della procreazione in vitro, una vera eccellenza che lo porta fra le strutture con la più alta percentuale di concepimenti e gravidanze a buon fine nel panorama nazionale.

Il numero di coppie e pazienti che vogliono rivolgersi a Cetera è impressionante. Arrivano da tutto il Veneto, anche da altre regioni. Le liste d'attesa si fanno sempre più lunghe. A quel punto è lo stesso primario, a quanto ricostruito nei lunghi anni del processo, a mettere a punto un sistema di mazzette dando la possibilità ai pazienti di saltare la coda e accaparrarsi le visite sborsando denaro sotto banco.

Il polverone si solleva quando una delle potenziali clienti di Cetera si sente fare la fatidica proposta dal luminare. Incredula, denuncia tutto alle forze dell'ordine e fa scattare le indagini. É l'autunno del 2011. Il 19 dicembre di quell'anno il professore finisce in arresto con l'accusa di concussione. Comincia il processo a Belluno, per la sentenza di primo grado bisognerà aspettare il 17 settembre 2016. L'accusa originaria è stata derubricata in induzione indebita ma per la Legge il ginecologo è colpevole.

Nel processo compare anche il titolare della ditta Sismer di Bologna, che forniva al centro di Pieve conoscenze e figure professionali, ma viene immediatamente assolto con formula piena. Cetera invece è condannato a cinque anni e mezzo con interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla professione.

Il 14 dicembre 2017 si pronuncia la corte d'Appello ed è un'altra condanna: quattro anni e mezzo e l'interdizione temporanea, ma il danno d'immagine alla Ulss 1 viene accertato e il luminare deve far fronte anche al maxi risarcimento di tre milioni chiesto dall'azienda che si è costituita parte civile. Il 30 maggio 2019 la condanna confermata in Cassazione.

Serena De Salvador

