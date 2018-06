CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOJESOLO (VENEZIA) Stop alla movida. Il questore di Venezia sospende per 15 giorni la licenza al King's Club, lo storico locale jesolano fondato nel 1967 e che ha ospitato in passato artisti nazionali ed internazionali come Charles Aznavour, Gino Paoli, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, Grace Jones, Matt Bianco, Kim Mazelle. Da almeno 25 anni il King's è uno dei punti di riferimento della musica dance, con un clientela proveniente da tutto il Nordest. Ha ospitato, e continua a farlo, i migliori dj al mondo: l'ultimo,...