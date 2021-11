Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Il provvedimento è duro. Ci porterà via una fetta di clienti. Ma è giusto che chi si è vaccinato o è guarito dal Covid non subisca restrizioni a causa di altri. L'avevamo già proposto qualche tempo fa: piuttosto di chiudere i locali un'altra volta, meglio far entrare solo i vaccinati e i guariti. E poi speriamo che la curva dei contagi torni a scendere». E' questa la reazione di Renzo Venerandi, presidente del Silb di Treviso, il...