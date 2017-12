CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOBRESCIA Espulso perché ritenuto soggetto pericoloso per lo Stato dopo che aveva combattuto in Siria per l'organizzazione Rinia Islame Kacanik tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015.Il provvedimento del Ministero dell'Interno è stato eseguito nei confronti di un foreign fighter 28enne di origini kosovare residente in provincia di Bolzano.Secondo le indagini dell'Antiterrorismo italiano il giovane era stato in contatto, soprattutto attraverso Facebook, con un connazionale già condannato a sette mesi di reclusione in...