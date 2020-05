IL PROTOCOLLO

VENEZIA Secondo le voci che rimbalzano da Roma, i centri estivi potrebbero essere autorizzati dal 1° giugno. Ma il Veneto è già pronto a partire: le regole sono state scritte ed è stato deciso pure lo scaglionamento territoriale, che potrebbe iniziare dalle province di Venezia e Rovigo, per concludersi con quelle di Belluno e Verona, in base al loro diverso indice di contagio. A prevederlo è il protocollo unico per i servizi per i bimbi da 0 a 6 anni, che punta a sperimentare la riapertura di nidi e materne in forma ludico-ricreativa, in attesa di estendere il modello anche ai bambini e ragazzi più grandi.

LA BOZZA

Il documento, stilato dalla direzione regionale Prevenzione, è stato presentato ieri ad Anci, Fism, Confcooperative, Assonidi-Confcommercio, Aninsei-Confindustria e Federazione dei pediatri di base. Ha spiegato l'assessore Manuela Lanzarin (Sanità e Sociale): «Siamo pronti a condividere la nostra bozza con le altre Regioni e il Governo, e a confrontarci con le linee guida nazionali attualmente in discussione nei ministeri per l'Istruzione e la Famiglia, al fine di facilitare il rientro al lavoro dei genitori e il ritorno alla normalità per i più piccoli. Il nostro intento è di avviare quanto prima esperienze pilota, con l'avallo della comunità scientifica, perché siamo consapevoli che famiglie e bambini non possono attendere. Ci rendiamo conto che tutto ciò avrà un notevole impatto sui costi delle strutture e sull'impegno delle famiglie, ma siamo anche pronti ad attivare ogni risorsa e a fare pressione sul Governo perché ci sia un adeguato sostegno economico». Ha aggiunto la collega Elena Donazzan (Istruzione e Lavoro). «Il robusto lavoro di programmazione svolto dal Veneto, a partire dal protocollo sanitario unico, può costituire una ottima base di lavoro anche per le altre Regioni. Ma, sia chiaro, servono risorse aggiuntive, sia per adeguare le strutture, sia per ampliare gli organici. I gestori, pubblici e privati, non possono essere lasciati soli nel fronteggiare i maggiori oneri. Servirà quindi un adeguato intervento da parte dello Stato».

IL PATTO

Le linee-guida sono basate su un «patto di responsabilità» tra famiglie e strutture, «che impegna genitori ed educatori a tenere alta la guardia della sorveglianza sanitaria e a comunicare eventuali sintomi-spia di contagio che si manifestino in famiglia, sia tra i minori sia tra gli adulti». Sottolinea l'assessore Lanzarin: «Le prime riaperture dovranno essere accompagnate con campagne di test rapidi (tamponi e test sierologici) su dipendenti e genitori». Ai bambini sarà richiesto «il puntuale rispetto del calendario vaccinale», anche contro influenza e pneumococco. Priorità di accesso verrà data alle famiglie in difficoltà e ai bimbi disabili. Fra le prescrizioni: distanziamento fisico, modalità separate di entrata e uscita e ingressi scaglionati, rimodulazioni degli orari di frequenza, distribuzione degli spazi interni ed esterni con puntuali obblighi di igiene e sanificazione, percorsi anti-assembramento per i genitori o familiari che accompagnano i bimbi, utilizzo di dispositivi di protezione, stretto controllo sanitario sulla presenza di eventuali sintomi, soprattutto negli adulti (educatori e genitori).

A.Pe.

