VENEZIA Col naso che cola si può andare a scuola. E se si sta a casa per un banale malessere, non serve il tampone negativo per tornare in classe: basta la normale giustificazione dei genitori. Sono alcune delle novità contemplate da un protocollo (Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia) preparato dalla responsabile della Prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo, inserito nella nuova ordinanza firmata ieri dal governatore Luca Zaia.

Si tratta di un protocollo operativo dal duplice obiettivo: controllare la diffusione del contagio e nel contempo non complicare la vita ai genitori e non bloccare l'attività scolastica. Il tutto partendo dai dati oggettivi: ad oggi, in Veneto, le scuole interessate da almeno un caso sono 171, con 187 positività su un totale di alunni di 707.814 unità, pari allo 0,03%. I ragazzi in quarantena sono 1.965, pari allo 0,28% del totale. Gli operatori in quarantena sono 211 su un totale di 95.786, pari allo 0,22%.

Fino alla prima elementare (compresa), se in classe si verifica un caso positivo tutti i bambini di quella classe vanno in quarantena. Questo perché, vista l'età, non è possibile far rispettare il distanziamento sociale.

Dalla seconda elementare alle superiori, invece, dipende dall'esito dei tamponi. Se scatta una positività si fanno i tamponi a tutti gli altri compagni di classe e se sono tutti negativi continuano tutti ad andare a scuola. Scattano però misure specifiche: mascherina anche durante le lezioni, sospensioni di attività comuni come laboratori e ginnastica, ricreazione in orari diversi dal resto della scuola. Per 14 giorni, tutti i giorni, a casa o a scuola, dovrà essere misurata la temperatura; se sorgono sintomi (febbre, diarrea, eccetera) va informato il medico; sempre durante i 14 giorni vanno evitate attività ricreative al di fuori della scuola come piscina, calcio, danza. E non si va a trovare i nonni. Dopo 5-7 giorni verrà fatto il secondo tampone e a farlo sarà un medico che si presenterà in classe. Per questo sarà necessario che i genitori firmino l'autorizzazione a far fare l'esame a scuola. Se invece si trovano altri casi positivi nella stessa classe, e ne basta anche uno solo oltre al primo, scatta la quarantena per tutti. Attenzione: i genitori dei bambini negativi non devono stare in isolamento.

Se al pargolo viene il raffreddore e sta a casa un giorno, per tornare a scuola deve fare il tampone? No, il protocollo allegato ieri all'ordinanza di Zaia dice due cose. Primo: se si ha solo un po' di raffreddore, il classico naso che cola, si può andare a scuola. Secondo: se si ha un po' di malessere e si sta a casa, il giorno si può tornare in classe con la semplice giustificazione dei genitori. Se invece compaiono altri sintomi, sarà il pediatra o il medico a stabilire se fare il tampone: se negativo si può tornare a scuola presentando il certificato del medico oppure con il referto del tampone negativo. L'autocertificazione è stata eliminata perché creava confusione.

«Serve senso di responsabilità - ha detto la responsabile del Servizio di prevenzione della Regione Veneto - Non può essere che a scuola si stia con la mascherina e poi a casa si mandino i ragazzini a fare i pigiama-party con gli amichetti».

Alda Vanzan

