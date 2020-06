IL PRONTUARIO

VENEZIA Le donne rischiano di pagare il prezzo socioeconomico più alto all'emergenza Coronavirus. In un Veneto dove già il 38% delle dimissioni femminili avveniva per la necessità di accudire i figli piccoli, il 60% della cassa integrazione in deroga per la crisi Covid ha riguardato proprio le lavoratrici: 74.731 su un totale di 125.015 addetti. Alla conciliazione tra professione e famiglia, tema che peraltro riguarda anche gli uomini, è così dedicata l'iniziativa di Regione, rete delle consigliere di Parità e Ispettorato del lavoro del Nordest: un prontuario che elenca e spiega le misure previste dal decreto Rilancio, come il congedo speciale, lo smart working, il bonus baby-sitter, la proroga del contratto a termine e gli ammortizzatori sociali per la conservazione del posto.

LA CONOSCENZA

Va detto che le azioni descritte nell'opuscolo potrebbero cambiare: il testo varato dal Governo arriverà nell'aula della Camera il 29 giugno e, dopo il passaggio in Senato, dovrà essere convertito in legge entro il 18 luglio. «Personalmente non ritengo questi strumenti sufficienti per una vera politica di sostegno alla genitorialità, anche perché scontano un'impostazione di tipo assistenzialistico, ma ritengo giusto farli conoscere e promuoverne un uso responsabile e intelligente: non possiamo permetterci ulteriori conflitti», concede Elena Donazzan (Fdi), assessore regionale al Lavoro e alle Pari Opportunità. Aggiunge Sandra Miotto, consigliera regionale di Parità: «Fin dal lockdown, le mie colleghe nelle varie province hanno riscontrato che molti, sia lavoratori che imprenditori, non conoscono gli strumenti emergenziali attivati o non sanno come accedervi. Dobbiamo evitare che le persone, e in particolare le donne, rinuncino alla loro realizzazione professionale a causa della scarsa informazione su queste opportunità».

LA DISCONNESSIONE

Eloquenti i numeri citati da Stefano Marconi, capo dell'Ispettorato interregionale: su 2.305 dimissioni nei primi tre anni di vita del figlio, solo 47 sono state presentate dai padri, mentre le altre 2.258 dalle madri. «Se le aziende hanno smartizzato le attività impiegatizie sottolinea può essere che sia stata favorita una certa conciliazione. Bisognerà però vedere, passato il periodo di emergenza, come verrà applicato il lavoro agile: per esempio se sarà garantito il diritto alla disconnessione. In questo senso dovremo ricalibrare anche la tipologia dei nostri controlli».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

