VENEZIA Mentre a Roma con la firma del Patto per l'Export sono state previste iniziative volte al rafforzamento della partecipazione delle Pmi alle fiere internazionali che si svolgono in Italia, nel capoluogo scaligero VeronaFiere ha approntato il programma per il secondo semestre del 2020. Con non poche novità. «Il lockdown - recita una nota di VeronaFiere - è servito anche per ridisegnare format fieristici ampiamente consolidati, re-impostandoli alla luce delle nuove misure di sicurezza e distanziamento sociale. È il caso, ad esempio, di Fieracavalli, che per la prima volta si svolgerà su due fine settimana consecutivi, per diluire gli ingressi, di wine2wine che, al tradizionale business forum, affianca un momento espositivo, o di Marmomac, in scena nel 2020 con un'edizione speciale tarata sulle esigenze contingenti delle imprese del settore».

«Con realismo e con molta onestà intellettuale il 1 settembre le fiere vogliono ripartire - ha detto Giovanni Laezza, presidente di Aefi, l'Associazione Esposizioni e fiere Italiane, a margine della firma del Patto per l'Export - Come ha evidenziato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, abbiamo superato il periodo più buio di questa crisi: ora il Paese può ripartire, con cautela ma con coraggio. Con la stessa cautela e lo stesso coraggio, le fiere italiane sono pronte a riprendere l'attività e Aefi ha messo a punto e presentato al Governo un protocollo con tutte le linee guida per una ripartenza in totale sicurezza».

«Il comparto fieristico che in Veneto e nel nostro Paese ha un ruolo fondamentale, sarà rafforzato grazie al Patto per l'Export firmato a Roma al ministero degli Esteri - ha sottolineato il ministro Federico D'Incà - ci sarà una migliore partecipazione delle Pmi in Italia e all'estero grazie alla finanza agevolata e alle potenzialità del digitale. Grazie a questo importante accordo, il made in Italy torna a proiettarsi verso il mondo con maggiore forza». «La partecipazione delle nostre imprese alle fiere in Italia - ha aggiunto D'Incà - avverrà tramite un maggiore utilizzo della finanza agevolata per le nostre aziende».

