IL PROGRAMMA

VENEZIA Il suo nome sembra, ahinoi, una pernacchia: Prrr. Ma non è un'offesa onomatopeica, bensì un incolpevole acronimo, che sta per Piano regionale per la ripresa e la resilienza. Declinazione locale dello strumento nazionale (chiamato infatti Pnrr), si tratta del programma di interventi con cui il Veneto si prepara a fruire del Recovery Fund, cioè del fondo europeo da 672,5 miliardi di euro che costituisce la principale freccia in quella faretra di sussidi e prestiti che è il Next Generation Eu. L'elenco stilato a Venezia conta 155 progetti, suddivisi in 13 macro-aree, per un ammontare di 24,984 miliardi: questa è la richiesta, che però dovrà fare i conti con quelle del resto d'Italia, per cui attualmente è in corso una mediazione condotta da Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni.

IL RISERBO

Proprio motivi di diplomazia politico-istituzionale avrebbero suggerito a Luca Zaia di mantenere grande riserbo sulla pianificazione, iniziata ancora quattro mesi fa, come si è scoperto ieri dalla delibera pubblicata sul Bur. Portato in giunta dallo stesso governatore, il provvedimento adotta il «parco progetti» dettagliato in un corposo allegato di 460 pagine, composte a partire dallo scorso 3 agosto, che vanno dalla realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia, alla gestione delle acque a Cortina d'Ampezzo, passando per misure come il biglietto elettronico unico nel trasporto pubblico locale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia, l'ammodernamento degli ospedali. L'origine dell'operazione era appunto sanitaria, «per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19», ma ha finito per abbracciare nel complesso sei linee di azione: salute; digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale.

LE PRIORITÀ

Temi che il Veneto ha declinato in 13 macro-aree: crescita e valorizzazione del capitale umano; energia sostenibile; inclusione sociale; infrastrutture per la competitività; infrastrutture per l'attrattività turistica e culturale; innovazione; mitigazione del rischio idrogeologico; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; rafforzamento, innovazione e digitalizzazione delle istituzioni pubbliche; recupero e risanamento ambientale; resilienza sanitaria; gestione delle risorse idriche; conversione eco-sostenibile del sistema della mobilità. I filoni sono stati suddivisi secondo due classi di priorità: per il 62% nell'ordine 1 e cioè indispensabile (15,425 miliardi); per il 38% nell'ordine 2 e cioè necessario (9,559 miliardi). Ciascuno è poi articolato in più progetti di dettaglio, per un totale di 155 schede, in cui vengono puntualmente descritti tempi e costi delle attività, con l'obiettivo di concluderne la realizzazione per il 2026.

I TEMPI

A proposito di tempi, gli Stati membri dovranno presentare i rispettivi Piani nazionali entro il prossimo 30 aprile. «In questo percorso si legge nella delibera veneta le Regioni sono chiamate ad una attiva partecipazione, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla predisposizione ed alla attuazione del Pnrr». I progetti regionali verranno infatti utilizzati «in fase di interlocuzione con il Governo» e i vari territori stanno compilando le loro liste: per dire, la Sicilia punta a realizzare opere per 28 miliardi che vanno dall'eterno ponte sullo Stretto di Messina a un centro di tecnologie e astrofisica spaziale del Sud, mentre la Liguria si accontenterebbe di 6-7 miliardi per consentire ad esempio la posa di un mega-cavo Internet per il trasporto dei dati.

IL RIPARTO

Per l'Italia, prima beneficiaria dell'operazione europea, è prevista una quota pari a 208 miliardi, suddivisi in 127 di prestiti e 81 di sussidi. Finora è sempre stato spiegato che se il processo di approvazione definitiva terminasse entro il 2020, sciogliendo il nodo del veto opposto da Ungheria e Polonia, nella tarda primavera del 2021 dovrebbe scattare la prima erogazione, pari al 10% delle risorse e dunque a 20,8 miliardi. Questo significherebbe che il Veneto, storicamente assegnatario dell'8% dei fondi Ue dedicati al Belpaese, riceverebbe intanto un acconto di 1,6 miliardi. Va detto però che in un incontro promosso l'altro ieri dalla Lega, che ha visto assessori regionali come Federico Caner e Francesco Calzavara confrontarsi con l'europarlamentare Marco Zanni, la stima italiana è stata alzata a 61 miliardi, per cui il riparto ne destinerebbe 4,8 alle casse venete. Comunque sia, l'aria che tira è quella di una razionalizzazione degli interventi, attorno a due indirizzi: la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica.

Angela Pederiva

