IL PROGRAMMAROMA La prima cosa da fare «lunedì in ufficio?» Matteo Salvini, neo ministro dell'Interno sta entrando a Palazzo Chigi, dopo aver giurato davanti al presidente della Repubblica. Risponde alla domanda mostrando di avere le idee chiare: «Io in ufficio ci vado stasera, non lunedì». E infatti, il nuovo capo del Viminale - uno dei dicasteri più delicati e importanti del governo - ancora prima di partecipare al Cdm per il rituale passaggio della campanella - ha convocato per le 20 tutti i direttori dei Dipartimenti, da quello...