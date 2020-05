IL PROGRAMMA

PADOVA L'asso (vincente) nella manica potrebbe essere il plasma. Ovvero la parte più liquida del nostro sangue, composta da acqua, proteine, nutrienti, ormoni, ma soprattutto contenente una quota di anticorpi che si sono formati dopo la battaglia vinta contro il virus. Perché il plasma salvifico sarebbe quello dei Covid+, i positivi al coronavirus, ora guariti. Di coloro cioè che, colpiti dal contagio, l'hanno affrontato, sconfitto e se ne sono liberati.

INIEZIONI

L'infusione nei malati attuali del plasma dei convalescenti da Covid-19 determinerebbe un miglioramento delle loro condizioni: è quanto si evince dalle prime settimane di sperimentazione in corso nell'Azienda ospedaliera di Padova ma anche in quattro ospedali della Lombardia (il Policlinico San Matteo di Pavia e i presidi Carlo Poma di Mantova, Maggiore di Lodi e Asst di Cremona). In Veneto hanno dato esito incoraggiante le infusioni effettuate su una dozzina di pazienti, tutti tra i 50 e gli 80 anni, ricoverati in Malattie Infettive, Terapia sub-intensiva e Terapia intensiva trattati con «siero iperimmune», come viene definito appunto il sangue lavorato dei convalescenti, ricco di anticorpi in grado di combattere l'infezione.

Queste dodici persone, il cui sistema immunitario ne è uscito rafforzato, sono l'avanguardia di una cinquantina pazienti con un quadro clinico considerato grave ma non ancora intubati, che nelle prossime settimane riceveranno tre infusioni di plasma, una al giorno per tre giorni consecutivi, plasma donato finora da centoventi benefattori (ma il numero è destinato ad aumentare) che hanno conosciuto il male, e lo hanno superato. Gli esperti patavini sono giunti ad adottare questa sperimentazione - partita all'inizio di aprile pressoché in contemporanea, a livello italiano, con l'ospedale di Pavia - dopo un confronto con i colleghi di Wuhan giunti a marzo nella città del Santo in una sorta di partnership con la locale Croce Rossa: loro avevano già testato la bontà dell'esperienza su un campione di assistiti locali.

RECLUTAMENTO

Un mese fa era iniziato il reclutamento attivo dei donatori, e la cosa significativa è che i primi che si sono fatti avanti appartenevano al personale sanitario: medici, infermieri, specializzandi. Lo step iniziale sono stati gli screening preliminari per avere la certezza che il plasma utilizzato fosse assolutamente sano. Il reclutamento è avvenuto, e continua, su scala regionale: un nucleo di pazienti riceventi è ricoverato a Padova ma poi la sperimentazione sarà estesa ad altre province.

Insomma, nell'attesa di un vaccino, si fa di necessità virtù. Perché il plasma delle persone guarite dall'infezione contiene gli anticorpi specifici contro il virus Sars-CoV-2; questi, una volta infusi nei sintomatici, determinano una positiva risposta terapeutica.

Ma come avviene il trattamento? Il donatore regala 600 millilitri di plasma e i clinici del Centro Immunotrasfusionale dell'Azienda ospedaliera padovana, coordinatore della sperimentazione con l'équipe della dottoressa Giustina De Silvestro, insieme a un secondo donatore, trasfondono in progressione allo stesso paziente tre dosi da 400. In tutto, milleduecento millilitri. Il progetto, di fatto regionale, è stato validato nel metodo dal Centro di Microbiologia e Virologia patavino. La prima donatrice è stata, un mese fa, un medico. «La diagnosi di coronavirus risale ai primi di marzo - raccontò allora la dottoressa, poco prima di entrare in ambulatorio a cedere il plasma -, ho avuto dei sintomi lievi, come tosse, perdita di olfatto e gusto e sono rimasta venti giorni in isolamento domiciliare. A metà marzo ho fatto due tamponi, entrambi negativi. Adesso sto bene, sono tornata a lavorare e ho sentito parlare di questo progetto bellissimo».

La donazione è su base volontaria: i guariti che desiderano partecipare alla sperimentazione devono sottoporsi obbligatoriamente a una serie di analisi propedeutiche alla donazione vera e propria, detta aferesi (non un prelievo tradizionale di sangue ma solo della sua parte liquida che contiene, appunto, gli anticorpi della memoria immunologica). Il loro dono samaritano contribuirà alla raccolta di plasma anti-Covid, utile (si spera) ad alimentare la banca della salvezza.

Federica Cappellato

