IL PROGETTOVENEZIA Per il Veneto è la decima estate di convivenza con il lupo, una coabitazione sempre più difficile nelle zone di montagna, come documentano gli attacchi alle aziende zootecniche che punteggiano le cronache. Risale infatti al 2012 l'insediamento stabile in Lessinia di una coppia, che l'anno successivo ha dato origine al primo branco delle Alpi centro-orientali, arrivati nel giro di un quinquennio a quota sei, in parziale...