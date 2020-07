IL PROGETTO

VENEZIA A quattro anni dalla riforma sanitaria che ridusse le Ulss da 21 a 9, oltre a istituire Azienda Zero, ora Forza Italia lancia la sfida alla Lega (e alla lista Zaia Presidente, di cui è espressione l'assessore Manuela Lanzarin). «Il numero può restare anche quello, ma vanno ridisegnati i perimetri», dice il capogruppo azzurro Maurizio Conte (in foto). Sullo sfondo della fotografia scattata dalla Cgia di Mestre, l'esponente della maggioranza ha infatti presentato un progetto di legge che punta a portare sotto l'Ulss 7 Pedemontana i Comuni dell'Alta Padovana che stavano nell'ex 15 e sono finiti nell'Ulss 6 Euganea, con l'obiettivo però di riscrivere poi la geografia anche degli altri ambiti territoriali, da Vicenza a Treviso, da Venezia a Rovigo.

I FLUSSI

Ma cosa c'entra la ricognizione del rapporto fra pubblico e privato, con i confini delle aziende sanitarie? Conte la pensa così: «Se tanti cittadini si rivolgono al privato anche in Veneto, benché meno che in Lombardia, è perché l'attuale mappa delle Ulss non va bene. Per alcuni è più conveniente pagare la prestazione al centro accreditato, piuttosto che farsi decine di chilometri per andare nell'ospedale di quella che è la loro provincia, ma che è molto lontano da casa loro». Più che alle demarcazioni amministrative, secondo Conte bisogna guardare ad altri criteri, nella suddivisione dei territori: «I flussi dei pazienti, la disponibilità dei servizi e la distribuzione delle infrastrutture. Questa necessità emerge dalla ricerca elaborata dalla Cgia, ma anche da alcune situazioni registrate durante l'emergenza Coronavirus, come si è notato ad esempio in occasione della trasformazione in Covid Hospital dell'ospedale di Schiavonia».

I SINDACI

All'epoca si erano viste e sentite le proteste dei primi cittadini. È anche a loro che si rivolge Conte: «So che per certi sindaci, a causa dell'appartenenza politica, è difficile esporsi su questi argomenti. Però dobbiamo ragionare per il bene delle singole comunità. Non a caso qualche mio collega leghista del Bassanese si è mostrato interessato alla mia idea, che quindi confido possa entrare nel programma elettorale del centrodestra». (a.pe.)

