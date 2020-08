IL PROGETTO

TREVISO Via libera su scala nazionale al test rapido per il coronavirus individuato dal Veneto e sperimentato dall'ospedale di Treviso. L'istituto Spallanzani di Roma, centro di riferimento per le malattie infettive, ha ultimato le verifiche partite in seguito alla richiesta avanzata dal ministero della Salute e dalla stessa Regione. E ieri l'esame è stato ufficialmente validato. L'annuncio è stato dato attraverso una nota congiunta a firma dei responsabili dei laboratori dello Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi, e dell'ospedale di Treviso, Roberto Rigoli, coordinatore di tutti e 14 i centri di Microbiologia del Veneto.

D'ora in poi il test potrà essere utilizzato a tappeto in tutta Italia. Gli ospedali pubblici del Veneto sono già preparati. Il test, inoltre, è già stato adottato per i controlli sui passeggeri negli aeroporti di Venezia e Verona, oltre agli scali di Fiumicino e Ciampino. Adesso non ci sono più confini.

L'esame rapido è uno strumento di screening in grado di evidenziare la presenza del coronavirus nel giro di 7 minuti. E in caso di carica virale elevata possono bastare addirittura pochi secondi. Si tratta di un'arma fondamentale in particolare in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Il controllo viene eseguito attraverso un tampone naso-faringeo strizzato in una provetta. Dopodiché è sufficiente far cadere quattro gocce all'interno di un test, all'apparenza simile a quello per le gravidanze. L'esito arriva in pochi minuti. Così possono essere avviate grandi campagne di screening. Anche perché i costi sono più contenuti: con il test rapido si può passare da 18 a 12 euro per esame. E non è escluso che si possa scendere ancora.

In caso di positività, si procede con il tampone tradizionale eseguito in biologia molecolare, ad oggi l'unico esame in grado di dare la diagnosi. Il test rapido, in sostanza, non sostituisce la diagnosi definitiva, ma permette di isolare i positivi in tempi rapidissimi. Per quanto riguarda le cariche virali elevate, assicurano gli esperti, la correlazione tra lo stesso test rapido e il tampone è praticamente al 100%. «Con queste modalità possiamo muoverci come una falange macedone, procedendo con i test rapidi per fare lo screening e poi con il metodo del tampone classico per la validazione dei positivi, e comunque mixando anche le due modalità spiega il governatore Luca Zaia l'opportunità era stata posta all'attenzione nazionale proprio da noi. Ringrazio la dottoressa Capobianchi e il dottor Rigoli per il lavoro portato avanti. Non dimentichiamo che, quando siamo partiti, c'era a disposizione solo il test coreano, e oggi si trovano sul mercato una decina di aziende, alcune molto importanti, che ci permettono di avere certezza che, sul fronte degli investimenti, si sta muovendo il mondo intero».

Il primo a esultare è lo stesso Rigoli. «Sono infinitamente soddisfatto: è un risultato che deriva dal lavoro serio e meticoloso di una squadra di veri professionisti che non si sono mai tirati indietro spiega il primario trevigiano il risultato dimostra come il Veneto sia stato sempre all'altezza sia per la diagnostica che per l'organizzazione. Infine, esprimo la soddisfazione più grande perché questa validazione consentirà di effettuare degli screening a un numero sempre maggiore di cittadini, a costi contenuti e con una risposta quasi immediata».

Mauro Favaro

