Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOsegue dalla prima pagina(...) con la Fiera, perfino una strada interrata per realizzare una grande area pedonale. Volendo trovare una sintesi, sarà un Vinitaly internazionale aperto tutto l'anno. Non è solo un'idea. In questi giorni sta per essere definito lo statuto della Fondazione e il prossimo passaggio sarà ufficializzare i nomi dei soci fondatori: in ballo Fiera, Università, Comune e Provincia, i quattro Consorzi del...