IL PROFESSORE

«Ciao! Sono Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia dell'Università di Padova. AMA». Cioè: «Ask Me Anything», fatemi qualsiasi domanda. E così lo scienziato che si definisce orgogliosamente «a-social» è sbarcato su Reddit («Mio figlio ha organizzato tutto, io non sapevo cosa fosse»), diventando il protagonista di un dibattito che in queste ore guida la classifica di rilevanza insieme a quello alimentato da Bending Spoons, la società veneto-milanese che ha progettato e sviluppato Immuni. Un'app verso cui il professore nutre un certo scetticismo.

L'APPLICAZIONE

Lo spirito del forum prevede di rispondere a qualunque curiosità degli utenti. Pizza preferita? «Bufalina!». Colazione? «Pastarelle in centro a Padova con un bel caffè». Posto prediletto per i bigoli sui Colli? «Non so ancora, sto esplorando!». Sull'applicazione promossa dal Governo, finora scaricata solo da 8 italiani su 100, Crisanti si è invece già fatto un'opinione: «Immuni è potenzialmente una buona idea. Sono tuttavia perplesso del fatto che sia stato detto che sia necessaria una adesione di almeno il 60% per farla funzionare. Se si ottenesse questo livello di adesione, l'app sarebbe in grado di tracciare solo il 36% dei contatti tra le persone. Se poi si considera che i positivi individuati con l'approccio attuale sono una frazione del totale, questo valore deve essere ulteriormente diviso, per un fattore che si stima intorno a 4. In queste condizioni l'app sarebbe in grado di tracciare i contatti di solo il 9% dei positivi. Lascio a voi giudicarne l'utilità. Inoltre ho delle perplessità sul fatto il gestore e lo sviluppatore siano la stessa entità. Sebbene i codici siano open source, la maggior parte delle persone non sono in grado di verificare se in corso d'opera siano state apportate modifiche e il loro effetto sulla operatività del sistema». Sul tema va però registrata la puntualizzazione della squadra di Bending Spoons, tratta sempre da Reddit: «Se anche l'app finisse per salvare una sola vita, probabilmente ne sarebbe valsa la pena. E se tutti attendono a scaricarla per vedere se si diffonde abbastanza, entriamo in un circolo vizioso. Visto che l'app è gratis e che tutela molto bene la privacy, mi sento di invitare tutti a scaricarla in serenità».

LA COMUNITÀ SCIENTIFICA

Incalzato dai redditor, Crisanti parla anche di Luca Zaia, dopo le tensioni delle ultime settimane: «Il rapporto con il governatore è stato durante la fase cruciale dell'epidemia improntato da uno spirito di collaborazione genuinamente indirizzata al bene pubblico. Il governatore ha avuto il merito di ascoltare la scienza e modificare la sua opinione rispetto a questa pandemia definita inizialmente da lui mediatica». Proprio il presidente della Regione ha però sfidato gli scienziati a metterci la faccia e la firma, viste le tante divisioni sui temi di sanità pubblica. «Il dibattito all'interno della comunità scientifica riflette il docente è un elemento estremamente positivo, che permette da una parte di avanzare la conoscenza scientifica, e dall'altra di filtrare ipotesi o interpretazioni dei dati errate. Purtroppo questo dibattito è in parte avvenuto attraverso i media, generando confusione e smarrimento nel pubblico».

LA NUOVA ONDATA

Inevitabilmente molti gli chiedono cosa succederà in autunno. «In genere premette Crisanti è difficile fare previsioni. Sulla base di quello che stiamo già osservando in Europa, la seconda ondata sarà caratterizzata da numerosi focolai sparsi in diverse regioni dell'Italia. Se verranno identificati e bloccati tempestivamente sarà possibile evitare una vera e propria diffusione come abbiamo già sperimentato questo inverno». E il Veneto ce la farà? «Ha aumentato drammaticamente (notevolmente, ndr.) la capacita di fare tamponi e in questo momento è impegnato nei controlli dei operatori sanitari e le persone a rischio. Credo che il Veneto sia pronto ad isolare ed eliminare prontamente focolai se questi si manifestassero». Quando avverrà, dunque, lo stop a mascherine e distanze? «Quando saremo in grado di controllare completamente il virus, o alternativamente se e quando avremo il vaccino».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA