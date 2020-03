Il professor Giorgio Palù, docente emerito all'Università di Padova e già presidente delle Società italiana ed europea di Virologia, è stato chiamato a far parte della squadra anti-Coronavirus del Veneto.

Sul territorio regionale spicca il caso Verona: a cosa è dovuta la crescita di questo cluster?

«I fattori sono diversi. In termini assoluti, il numero dei contagiati dipende innanzi tutto da quanti tamponi sono stati effettuati in provincia di Verona. Poi sul dato incide anche il grado di rispetto delle misure restrittive da parte dei veronesi, che non è facilmente calcolabile. Quindi un'altra variabile è legata alla quantità di ricoveri effettuata negli ospedali della città e della provincia, perché il virus si diffonde principalmente nelle strutture sanitarie, dopodiché magari rimbalza fuori, portato inavvertitamente da qualcuno che entra ed esce. Infine può aver avuto un ruolo anche la contiguità geografica con Brescia, dunque la commistione fra persone delle due aree. Ma quello che ci deve interessare di più è il tasso di incremento».

In che termini?

«La curva di Verona ha avuto un andamento particolare. Nei primi giorni dell'epidemia in Veneto, non sono state registrate positività a Verona. La diffusione del contagio è partita dopo, ma è stata veloce: tanti casi in pochi giorni. Il tasso di crescita è l'angolo della curva: se ad un certo punto la curva non è più una linea retta, ma comincia a flettere, vuol dire che qualcosa sta cambiando, in meglio si intende. Ecco, anche per Verona in questa settimana bisognerà osservare l'incremento giornaliero rispetto al totale dei contagiati, compresi i deceduti e i guariti. La variazione della percentuale ci farà capire se questo cluster, pur aumentando di volume in senso assoluto, sta rallentando la propria espansione».

Perché ha deciso di tornare dalla quiescenza?

«Perché solo in Italia si va in pensione per legge, mentre all'estero si continuano ad avere cattedre e collaborazioni, nel mio caso da Philadelphia a Londra. Ho iniziato a occuparmi di virus 45 anni fa, adesso sono contento di poter dare ancora una mano alla mia gente». (a.pe.)

