Il professor Andrea Crisanti è direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Perché il Veneto ha una crescita del contagio più contenuta e più lenta rispetto a Lombardia ed Emilia Romagna?

«Le ragioni sono essenzialmente due. Da una parte c'è il fattore sociodemografico: il triangolo Lodi-Bergamo-Cremona ha una densità di abitanti superiore a Padova-Treviso-Venezia e nessuna città veneta è grande come Bologna. Più residenti significano più spostamenti e questo ha un impatto importante sulla rapidità della diffusione. Dall'altra c'è l'elemento della sorveglianza attiva: in Veneto c'è stata una capacità di identificazione precoce che il resto d'Italia non ha avuto e che gli ha permesso di disporre subito efficaci misure di contenimento».

Quanto conta la fase iniziale?

«Moltissimo. Limitare il più possibile il contagio all'inizio è fondamentale per ridurre le dimensioni di un'epidemia. Tanto più in una situazione, com'è questa, in cui tuttora non sappiamo se c'è stato un solo paziente zero o più di uno, cioè quante sorgenti. Decidendo di sottoporre subito al tampone praticamente tutte le persone che avevano problemi respiratori, il Veneto ha effettuato molti più test dell'Emilia Romagna e proporzionalmente pure della Lombardia».

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, 13.023 tamponi in Veneto, 3.136 in Emilia Romagna e 13.556 in Lombardia, che però ha il doppio degli abitanti. Altre differenze significative?

«La tipologia dei cluster. Di fatto in Veneto c'è stato un solo vero e proprio focolaio: Vo', che però è stato bloccato immediatamente. Gli altri punti sono stati altrettanto circoscritti: penso all'ospedale di Schiavonia e alla Geriatria di Treviso, due strutture in cui il problema è stato originato dal ricovero di un paziente già infettato. Attorno a queste situazioni è stata svolta un'attività a tappeto, che ha permesso di identificare i casi positivi e di mettere in isolamento i loro contatti. Ciò ha permesso una diffusione più lenta che altrove».

Perché allora il tasso di mortalità, attualmente attestato in Veneto sul 2,4%, in Corea del Sud è inferiore all'1%?

«Non perché i sudcoreani siano più bravi di noi, ma perché sono più giovani. Il Veneto, così come il resto d'Italia, è particolarmente vulnerabile al Coronavirus per la quota di popolazione anziana fra le più elevate al mondo, seconda solo al Giappone».

Ci tolga un dubbio, alimentato dalle diverse modalità di catalogazione adottate nei bollettini: si muore per Coronavirus o con Coronavirus?

«Non prendiamoci in giro: la gente muore per Coronavirus».

Anche se anziana e con gravi patologie pregresse?

«Nella maggior parte dei casi, ritengo di sì. Le persone oggi, benché affette da gravi patologie croniche, possono avere importanti aspettative di vita, se non vengono aggredite da un virus del genere. Chiaro che però il discorso è diverso se si tratta di un'emorragia cerebrale: quella è un'altra cosa, rispetto ai problemi cardiorespiratori».

Da giovedì la Regione Veneto ha indicato le prime guarigioni, dopo che c'erano già state le prime dimissioni.

«Non c'è da stupirsi, di Coronavirus si guarisce. Le dimissioni vengono disposte per pazienti, migliorati dal punto di vista clinico, che possono proseguire l'isolamento a casa, lasciando il posto in ospedale ai casi più gravi. Le guarigioni vanno invece accertate dopo due test negativi consecutivi».

Fino a quando pensa che saranno necessarie chiusure e restrizioni in Veneto?

«Le misure dovranno essere assunte in linea con le direttive nazionali. Certamente più rigorosi siamo nelle misure, prima ne usciamo. Quando? Le patologie respiratorie generalmente non si risolvono prima di fine maggio-inizio giugno...».

Che ne sarà dell'economia?

«Non si aiuta il sistema economico finché non si sconfigge l'epidemia sanitaria. Possiamo lanciare i messaggi più rassicuranti che vogliamo, ma il turista non andrà a Venezia finché sa che ci sono ancora casi di contagio in Veneto».

Angela Pederiva

