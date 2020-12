IL PROCESSO

VENEZIA Undici condanne e sei assoluzioni nel processo alla cosiddetta Camorra barese che aveva messo base a Verona e da lì distribuiva droga in buona parte del Veneto. Riconosciuto il traffico di droga, ma non l'aggravante dell'associazione mafiosa per nessuno degli imputati.

LO SPACCIO

Si è chiuso così il processo di fronte al giudice Massimo Vicinanza con 17 ammissioni in abbreviato tra cui quella di Antonio Maggio, 41 anno barese, considerato il boss del gruppo, che spostava ingenti quantitativi di stupefacenti da Bari a Verona. Droga che arrivava al nord assieme a pezzi di ricambio per automobili, che venivano consegnati a meccanici spesso inconsapevoli.

Con lui, sul banco degli imputati persone ritenute legate, in modo diretto o indiretto, al clan camorristico Di Cosola, attivo nella Puglia settentrionale e diverso dalla Sacra corona unita maggiormente attiva, invece, nella zona del Salento. Questo il quadro dipinto nella poderosa inchiesta del pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Venezia, Lucia D'Alessandro.

L'INCHIESTA

In cella per narcotraffico, oltre a Maggio, erano finiti anche Pasquale Allegrini (1976), Nicola Capriati detto Pagnotta o Colin (1978), Andrea Castriotta detto Il lungo (1983), Giuseppe Ladisa detto Il cinese (1974), Nicola Lorusso (1980), Andrea Pinto detto Il biondo o Il rosso (1993), Marcello Rombaldoni detto Il professore o Il maestro (1984), Francesco Sciacqua detto Il pelato (1973)e Donatella Spedo (1977). Ai domiciliari, invece, Eufemia Maggio detta Mina (1982), Teresa Partipilo (1979), Nicola Pistininzi (1975), Maria Ilaria Rizzi (1994), Monica Schino (1978) e Saverio Zotti detto Verio (1983).

LA SENTENZA

Al termine del processo, il giudice ha deciso così: 10 anni e 8 mesi per Maggio, 7 anni e 4 mesi per Allegrini, 7 anni per Capriati, 9 anni per Castriotta, 10 anni per Ladisa, 6 anni e 8 mesi per Pinto, 1 anno e 4 mesi per Pistininzi (pena sospesa), 2 anni 8 mesi per Schino, 6 anni 8 messi per Sciacqua, 6 anni per Spedo, 4 anni e 8 mesi per Zotti.

Gli stessi sono stati assolti per altri capi d'imputazione, Lorusso e Partipilo per non aver commesso il fatto.

In definitiva, dopo aver analizzato i 150 circa capi di imputazione, il giudice ha deciso per l'abbattimento di pena di alcune posizioni salienti, non riconoscendo l'aggravante del metodo mafioso. È stata però riconosciuta l'aggravante per 10 e più persone riunite e per associazione armata.

Il pubblico ministero, soddisfatta per la tenuta generale dell'impianto accusatorio, attende di leggere le motivazioni e si riserva di impugnare sulle aggravanti.

