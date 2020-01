IL PROCESSO

VENEZIA Un padre di famiglia a cui è impossibile dire di no. Interessato a inserire i figli negli affari del clan, ma tenendoli distante dai possibili guai giudiziari e raccomandandosi con i propri uomini di far passare per le aziende intestate ai due ragazzi, cresciuti quindi in un ambiente criminale «che non avevano sposato per scelta», soltanto carte pulite.

Così, parlando di Adriano e Claudio Donadio - figli di Luciano, numero uno dei Casalesi a Eraclea e nel Veneto orientale - gli avvocati Renato Alberini e Giovanni Gentilini hanno tratteggiato il profilo del boss. L'hanno fatto nel primo dei quattro appuntamenti nell'aula bunker di Mestre dedicati alle arringhe delle difese dei 75 imputati, 37 dei quali accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso. Per tutti è stato chiesto il rinvio a giudizio.

«Non luogo a procedere» è la risposta degli avvocati Alberini e Gentilini per Claudio Donadio, il più giovane dei figli del boss. Un bambino, quando nel 1999 erano iniziate le indagini e poi «del tutto estraneo - hanno argomentato i difensori - agli affari del padre. Claudio era uno spettatore in apprendimento e la sua partecipazione al sodalizio era frutto di strettissimi legami di parentela piuttosto che di ponderata e definitiva scelta criminale». A Claudio e al fratello Adriano, Luciano Donadio aveva intestato alcune aziende tra le quali il Punto Snai di Eraclea. «Loro partecipavano ma venivano mandati via quando gli argomenti si facevano seri. Luciano Donadio voleva coinvolgerli senza metterli nei guai. Erano presenze silenziose, convitati di pietra cresciuti in quell'ambiente», hanno concluso i due legali chiedendo poi al giudice Andrea Battistuzzi di incalzare il pm per dare con precisione la data di contestazione dell'accusa di associazione a delinquere mafiosa, non ben indicata nell'atto di chiusura indagine.

Sempre ieri è stata la volta dell'avvocato Stefania Pattarello, legale di Angelo Di Corrado, commercialista della famiglia Donadio: «Nel merito - ha aggiunto - è stato chiesto il non luogo a procedere per il tentativo di estorsione legato ad un'asta: tutti dicono che il suo intervento era stato chiesto dell'ex compagna. Era il commercialista dei Donadio, sì - ha aggiunto il legale - Può essere che abbia dato suggerimenti per evasioni fiscali, ma non sicuramente come partecipe all'associazione a delinquere e come risulta anche dalle dichiarazioni di Sgnaolin, ora collaboratore credibile anche agli occhi della procura».

