IL PROCESSO VENEZIA Un altro imputato - in aggiunta agli otto che avevano già

IL PROCESSOVENEZIA Un altro imputato - in aggiunta agli otto che avevano già deciso in precedenza - ha scelto il patteggiamento per uscire dall'inchiesta sullo scandalo delle mazzette all'Agenzia delle entrate di Venezia che, lo scorso anno, ha coinvolto a vario titolo alcuni ex dirigenti della sede di Marghera, oltre ad ufficiali della Finanza, professionisti e imprenditori.Ieri mattina, di fronte al giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Roberta Marchiori, ha formalizzato istanza per l'applicazione di una pena di otto mesi di...