IL PROCESSO

VENEZIA Era, ieri, il grande giorno di Girolamo Arena, palermitano, in passato uno dei più fidi collaboratori di Luciano Donadio, il presunto boss dei casalesi nel Veneto orientale. E ora una freccia in più nella faretra dei pubblici ministeri Roberto Terzo e Federica Baccaglini, perché Girolamo Arena ha deciso di ammettere tutti i fatti che gli vengono contestati andando anche oltre, diventando cioè un collaboratore di giustizia. La rivoluzione ha una data, precisata ieri dal Tribunale, nel 3 luglio scorso quando in procura a Venezia era arrivato un memoriale in cui Arena si dichiarava pronto «a cambiare vita».

L'UDIENZA

Collegato in videoconferenza da un luogo protetto e affiancato dal suo legale, il nuovo Girolamo Arena ha parlato dell'Arena che fu. Quello che «io per Luciano (Donadio, ndr) c'ero, ero anche pronto ad ammazzare di botte uno, tutto quello che c'era da fare per lui io lo facevo». Così ha esordito il collaboratore di giustizia, sotto giudizio nel processo che ha scelto l'abbreviato. Ieri Arena ha iniziato a parlare alle 16.13 dopo che tutte le prime sei ore d'udienza se l'era portate via, tra le altre eccezioni e questioni, una schermaglia procedurale tra difesa di Donadio - affidata ai penalisti Renato Alberini e Giovanni Gentilini - e la procura. Motivo del contendere, la data dell'inizio della collaborazione di Arena, che ieri ha parlato a volto scoperto. Una volta iniziato l'interrogatorio condotto dal pm Baccaglini, però Arena ha raccontato ogni passaggio. «Nessuno si muoveva senza un ordine di Luciano - ha detto - Lui ci riceveva o al punto Snai (gestito dal figlio a Eraclea) o in ufficio da lui, all'interno di un capannone sempre a Eraclea e ci diceva come fare. Quando ci proponevano un affare? Se ne parlava con Donadio. Tutto quello che si faceva, doveva prima passare sotto l'analisi di Luciano: se diceva no non si andava avanti nella questione, se diceva sì allora decideva lui come, quando e chi». Lo stesso valeva anche in quello che per la procura sono estorsioni e per l'avvocato di Luciano Donadio, Renato Alberini, sono «recuperi credito un po' violenti».

«Era Donadio che ci mandava, quando noi arrivavamo sapevamo che Luciano era già stato informato», ha spiegato all'aula Arena. La procedura stessa variava a seconda di quanto deciso dal boss. «In un caso, convocata nel capannone di Eraclea una persona del padovano che aveva un debito con un conoscente di Donadio - ha raccontato Arena - gli abbiamo detto che avrebbe dovuto pagare, anche a rate. Luciano lo aveva avvicinato facendogli capire che conveniva pagare: Sei meridionale, ti stiamo trattando bene. Con un altro avremmo detto paghi tutto e subito. In effetti - ha poi confermato il pentito, per cui è stata chiesta la procedura di protezione - i nostri metodi erano diversi, molto più sbrigativi: ti avvisiamo, ti ammazziamo di botte e poi i soldi ce li dai. Appena sentivano il nome di Donadio si spaventavano».

In apertura di deposizione, che continuerà lunedì, Arena ha detto di aver conosciuto Donadio «nel 2010/2011 perché fui chiamato perché dovevamo prendere dei soldi nostri da uno che aveva appaltato dei lavori. Ero andato a ritirare quel denaro non in maniera bonaria, mi doveva sui 4 mila euro. Mi chiamano per conto di Donadio e dicono che la persone che aveva il debito con me era con loro - ha ammesso - Ma a me non interessava, ero posizionato bene anche io con le conoscenze. Donadio aveva reagito con la classica espressione del non sai con chi hai a che fare. Poi però il suo atteggiamento è cambiato, la situazione si è voltata a mio vantaggio perché Luciano Donadio mi ha fatto avere i soldi». E la droga? «Donadio ha sempre detto di essere contrario alla droga, ma io ho saputo da Luicio Confuorto Scarrafone che faceva accordi tra chi vendeva e chi comprava».

L'INTERROGATORIO

Episodi ripercorsi anche nell'interrogatorio del 9 luglio in procura: «A Donadio piaceva fare le cose in piazza, non gliene fregava niente, aveva solo paura delle intercettazioni. Più volte mi ha chiesto di procurare appartamenti per persone che io capivo essere casalesi perché non doveva risultare l'identità».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA