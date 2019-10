CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOVENEZIA Avance e palpeggiamenti nei confronti di quattro dipendenti maschi con la prospettiva che, se accettati, ci sarebbero state migliorie nei contratti di lavoro e avanzamenti di carriera. Per la procura si tratta di atti sessuali e tentata concussione commessi dall'ex dirigente nel settore Ricerca e innovazione della Regione Veneto, Antonio Bonaldo, 63 anni di Mirano. Ieri Bonaldo è stato rinviato a giudizio dal gup di Venezia, David Calabria, come chiesto dal pm Giorgio Gava. Per quelle stesse accuse Bonaldo, ormai in...