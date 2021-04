Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOTREVISO Novemila parti civili, tutti risparmiatori di Veneto Banca, veneti ma non solo, convinti di essere rimasti vittima dei trucchi contabili usati da PricewaterhouseCoopers per coprire la reale situazione economica e finanziaria dell'istituto di credito, contribuendo in questo modo a nascondere agli azionisti, così come ai sottoscrittori delle obbligazioni subordinate, la svalutazioni reale titoli che avevano in portafoglio....