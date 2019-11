Il processo Stato-Mafia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Due minuti per chiudere con l'amico di sempre. Nell'aula bunker dell'Ucciardone, Silvio Berlusconi fa una breve apparizione. Dalla 11,19 alle 11,21. Telecamere spente. Non declina neppure le proprie generalità: «Su indicazione dei miei avvocati - dice - intendo avvalermi della facoltà di non rispondere». L'ex premier, indagato dalla procura di Firenze per le bombe del 93, «probatoriamente connesso» al processo sulla Trattativa Stato Mafia, sceglie così di tacere. Chiamato a testimoniare dalla difesa di Marcello Dell'Utri,...