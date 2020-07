IL PROCESSO

ROVIGO Il tanko non era un'arma da guerra. La ruspa, seppur blindata, non era nemmeno considerabile un'arma. Invece, i due cannoncini che i secessionisti stavano realizzando con l'intenzione di installare poi sul mezzo, quelli sì. Armi comuni, non di tipo bellico, ma tali comunque da portare ieri ad una sentenza di condanna per sette persone da parte del Collegio del Tribunale di Rovigo, presieduto dal giudice Agelo Risi, con Nicoletta Stefanutti e Raffaele Belvederi giudici a latere.

La sentenza di primo grado arriva a distanza di oltre sei anni dall'operazione del Ros dell'aprile del 2014, che aveva portato a 24 arresti ed al sequestro del tanko in costruzione in un capannone a Casale di Scodosia, l'arsenale come loro stessi lo definivano. In mezzo, una vicenda processuale tortuosa e con notevoli colpi di scena, con l'accusa iniziale, formulata a Brescia, addirittura di terrorismo, poi caduta in sede di udienza preliminare. Rispetto ai 50anni complessivi di condanne richieste dal pm Sabrina Duò sono state decise pene per un totale di 26 anni e 8 mesi, comunque non poco, anche perché per ben otto imputati, per i quali l'accusa aveva chiesto 3 anni e 6 mesi ciascuno, è arrivata l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, proprio in considerazione del fatto che il tanko non è stato ritenuto assimilabile ad un'arma, così come era stato sottolineato dalle difese e dai rispettivi consulenti, arrivati a definirlo «un costoso ed elaborato carro mascherato da Carnevale».

Di segno opposto, invece, la sentenza per chi ha contribuito a fabbricare e custodire i due cannoncini, che gli stessi secessionisti chiamavano nelle conversazioni fra loro, bega e beghetta. Per i periti che hanno eseguito le prove di sparo in sede di udienza preliminare, «l'effetto è stato paragonabile ad un'arma da caccia ai rinoceronti, superiore alle armi da guerra di calibro più piccolo». Diversa la ricostruzione dei consulenti delle difese che avevano parlato di «nulla più di inerti tubi metallici», parlando poi di un «procedimento di mera natura politica».

Quattro le persone giudicate colpevoli sia della costruzione che della detenzione illegale di queste armi, con condanne a 4 anni e 6 mesi di reclusione e 20mila euro di multa per Tiziano Lanza, 58 anni, di Bovolone, per Luigi Massimo Faccia, 65 anni, di Conselve, e per Flavio Contin, 77 anni, di Casale di Scodosia, questi ultimi due reduci dell'assalto al campanile di San Marco nel 97 con il primo tanko, ed a 3 anni e 6 mesi e 12mila euro di multa per Marco Ferro, 53 anni, di Lendinara. Pene non troppo lontane dai 5 anni chiesti dal pm per i primi tre, ed esattamente la stessa per Ferro. Per le tre persone che, invece, sono state giudicate colpevoli della sola fabbricazione, le condanne sono state invece di 4 anni e 15mila euro di multa per Michele Cattaneo, 39enne bresciano, tornitore di professione, di 3 anni e 8mila euro di multa per il 39enne moldavo Alexandru Budu, residente a Cremona, l'ingegnere che aveva fornito i disegni tecnici per la realizzazione di un otturatore, per il quale l'accusa aveva invece chiesto l'assoluzione non ritenendo provato il grado di consapevolezza sull'uso finale del progetto, e di 2 anni e 8 mesi per Stefano Ferrari, 51 anni, nato a Bergamo ma residente a Sulzano, in provincia di Brescia. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata nei confronti di: Severino Contin, gemello di Flavio; Luca Vangelista, 57 anni, fabbro, nato a Rivoli ma residente a Verona; Corrado Turco, 52enne di Isola Rizza; Andrea Meneghelli, 54 anni, residente a Bovolone; Pierluigi Bocconello, 71 anni, di Chivasso; Antonio Zago, 47 anni di Bovolone; Monica Emanuela Zago, 54 anni, di Isola della Scala, residente a Bovolone; Sergio Bortotto, 58 anni, nato a Vicenza ma residente a Villorba, nel Trevigiano.

