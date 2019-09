IL PROCESSO ROMA «Venti anni di carcere per tentato omicidio aggravato dalla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOROMA «Venti anni di carcere per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi». Non ha dubbi il pm Elena Neri al termine di due ore di requisitoria, dopo aver snocciolato, con dovizia di particolari, gli eventi dello scorso 3 febbraio. Giorno in cui le vite di due balordi si intrecciano con quella di Manuel Bortuzzo, talento del nuoto italiano.La vittima inconsapevole di una rappresaglia, una rissa in stile far west che si era scatenata poco prima in un locale non distante da dove viene sparato: colpito da un...