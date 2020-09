IL PROCESSO

ROMA Processo da rifare. Annullata la condanna del sindaco di Affile, Ercole Viri, accusato di apologia del fascismo per aver costruito un mausoleo in memoria di un gerarca fascista. Lo ha deciso ieri la I sezione della Cassazione, rimettendo il processo ad un'altra sezione della Corte di appello di Roma. Il primo cittadino del paesino della Valle dell'Aniene era stato condannato a 8 mesi, mentre i due suoi assessori, Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni, a 6 mesi di reclusione, oltre che al risarcimento di 8.000 euro in favore dell'Anpi nazionale costituita parte civile. Soddisfatto il sindaco. «Leggeremo le motivazioni», ha detto Viri, assistito dall'avvocato Vittorio Messa. Come gli assessori, seguiti dagli avvocati Ignazio La Russa e Alessandro Palombi. La prima sentenza di condanna era stata emessa dal tribunale di Tivoli 3 anni fa e confermata dalla II sezione della corte d'Appello di Roma. Nel 2012 il sindaco aveva voluto un sacrario che definì di «valore militare», un «omaggio ai caduti», ma che, dedicato al Soldato, non poteva che riferirsi, come lo stesso sindaco poi ammise, al gerarca fascista. Ad Affile «Il Soldato» è infatti identificato con il gerarca Rodolfo Graziani. Il giudice di Tivoli pronunciò la prima condanna, in quanto la collocazione del monumento, in uno spazio pubblico molto frequentato, avrebbe contribuito a «rendere concreto il pericolo che la rievocazione costante di Graziani, celebrato qual rappresentante dell'ideologia fascista, potesse fare riemergere valori antidemocratici del regime». Alla lettura della sentenza, Viri si era sfogato: «Il gerarca un criminale di guerra? È stato un grande condottiero».

