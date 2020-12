IL PROCESSO

ROMA Nell'aula bunker del carcere di Rebibbia sono le 17:15 quando il gup Gaspare Sturzo legge il dispositivo: «8 anni di reclusione a Pietro Genovese per omicidio stradale plurimo aggravato». Il 21enne piange, non si aspettava una sentenza così severa, la stessa procura, il pm Roberto Felici, aveva chiesto una condanna a 5 anni di carcere. Le famiglie delle due vittime, le 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, sono commosse. Le due madri si abbracciano. È questo l'epilogo giudiziario, almeno in primo grado, di una vicenda terribile, che ha avuto la sua genesi appena un anno fa. La madre di Camilla è la prima a commentare «non mi considero felice, la condanna di un ragazzo, anche se ha tolto la vita a mia figlia, non riesce a farmi piacere. Mi dispiace che debba andare in carcere, questa sentenza riabilita la figura della mia ragazza accusata di avere avuto quel giorno una condotta spregiudicata».

L'INCIDENTE

Sono trascorsi dodici mesi ma sembrano un'infinità per tutto ciò che è accaduto da quel giorno sino ad oggi durante il processo in abbreviato che, per la particolarità del rito, ha permesso al 21enne di usufruire dello sconto di un terzo della pena (8 anni e non 12). A dibattimento è andata in scena una guerra di perizie tra procura, difese e parti civili che offrivano una diversa rappresentazione dell'incidente e anche una battaglia legale, vista la presenza di avvocati sui diversi fronti come Giulia Bongiorno e Cesare Piraino come parti civili, Franco Coppi e Gianluca Tognozzi in qualità di difensori di Genovese.

La notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019 due ragazze di 16 anni attraversano una strada nel cuore di Roma, Corso Francia. Piove. Nel frattempo arriva una Renault Koleos, al volante c'è Genovese, 21 anni. A bordo con lui due amici. Il ragazzo cerca di superare un'altra auto, poi l'impatto. Ha investito le due sedicenni. Le ragazze muoiono sul colpo. Genovese procede la sua marcia. Fino a questo punto nessuno discute la dinamica. Tutti concordano. Le adolescenti sono morte travolte dal suv di un ragazzo poco più grande di loro con un tasso alcolemico oltre la soglia di legge. Tuttavia i dettagli diventano il cuore del processo, dal momento che possono caricare di anni o di mesi una sentenza di condanna. Da un lato la procura, il pm Felici, ha fondato il suo capo d'imputazione su due aspetti: il 21enne stava andando a una velocità superiore ai 50 chilometri orari, limite massimo consentito. E inoltre era impegnato in una conversazione con lo smartphone. Infine le due ragazze non hanno attraversato sulle strisce. Quest'ultima ipotesi è stata ribadita in udienza anche dalla difesa di Genovese: i penalisti hanno sempre sostenuto che le vittime hanno attraversato una strada di notte, mentre pioveva, fuori dalle strisce e con il semaforo pedonale rosso. Al contrario delle parti civili: Gaia e Camilla hanno fatto tutto con la massima regolarità e prudenza, passando sulle strisce e con il semaforo verde. Le diverse perizie hanno spinto il gup Gaspare Sturzo a rinviare la sentenza attesa il 30 ottobre disponendo di riascoltare i testimoni oculari dell'incidente e i periti. Ieri, il verdetto. Una decisione che fa supporre alle parti civili che il giudice abbia accolto la loro impostazione: «Avevamo trovato diversi elementi e testimonianze a favore delle nostre tesi». Critici invece Coppi e Tognozzi: «La sentenza non rispecchia quello che è emerso dagli atti, soprattutto rispetto al rosso pedonale». Dalle motivazioni che verranno depositate tra 60 giorni si scoprirà di più. Il giudice ha fissato a titolo di provvisionale 180mila euro per ciascuno dei genitori di Gaia e Camilla a carico di Genovese.

Giuseppe Scarpa

