IL PROCESSO

ROMA «La linea del Governo era quella di fare interessare gli altri Stati europei al collocamento dei migranti. Ma ogni sbarco era un caso a parte» ricostruisce così in aula, all'udienza preliminare che vede imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona per il caso Gregoretti, l'ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Che però ribadisce: «La responsabilità sugli sbarchi era tutta del ministro dell'Interno». Parla per due ore, poi pressato dalle domande dell'avvocato Giulia Bongiorno, che difende il leader del Carroccio, dice di non ricordare il divieto di ingresso firmato per la ong Open Arms. E così Bongiono tira fuori tweet e dichiarazioni che, fino all'estate 2019, quando è caduto il primo governo Conte, vedevano Toninelli in prima linea contro gli sbarchi. Esternazioni che non riguardavano in particolare la nave militare bloccata, nel luglio del 2019, al largo di Augusta con 131 persone a bordo.

IL LEADER LEGHISTA

«Lui non c'era, o se c'era dormiva», è la replica di Matteo Salvini, che adesso lancia la provocazione al premier Giuseppe Conte, la cui audizione è prevista a Palazzo Chigi il 28 gennaio: «Spero dica tutta la verità». Lo scontro giudiziario e politico si consuma tra l'aula bunker di Catania e le successive conferenze stampa. Ma ieri, in aula, è stata sentita anche l'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che ha espresso un apprezzamento generale per la linea di Salvini, ma sul caso Gregoretti, ha precisato che lei avrebbe fatto sbarcare prima i migranti dalla nave.

Intanto il 9 gennaio Salvini tornerà in aula come imputato, ma questa volta davanti al gup di Palermo, «per un altro processo ancora più incredibile», dice il leader del Carroccio, questa volta l'accusa di sequestro di persona e omissione in atti d'ufficio riguarda il mancato sbarco di 151 migranti salvati nell'agosto 2019 da Open Arms e rimasti in mare per 19 giorni.

Valentina Errante

