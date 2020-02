IL PROCESSO

ROMA Giuseppe Graviano, il boss della stagione delle stragi, rompe un silenzio durato 26 anni e inizia a parlare. In aula, sostiene di aver incontrato tre volte Silvio Berlusconi. Di più: dice che la sua famiglia era in affari con lui. «Da latitante l'ho incontrato almeno tre volte». L'ultima, nel «dicembre 1993», poche settimane prima dell'arresto del boss di Cosa nostra e della discesa in campo del leader di Forza Italia. In quell'occasione, dice sempre Graviano, «abbiamo cenato insieme a Milano 3 in un appartamento». Il boss, recluso al 41 bis, lo racconta nella deposizione in videoconferenza con l'aula bunker di Reggio Calabria, durante il processo «'ndrangheta stragista». Già condannato a una sfilza di ergastoli per le stragi del 92-93 e per l'omicidio di don Pino Puglisi, Graviano è imputato insieme a Rocco Santo Filippone, uomo di fiducia dei Piromalli di Gioia Tauro, come mandante dell'agguato in cui furono uccisi gli appuntati dei carabinieri Giuseppe Fava e Antonino Garofalo, assassinati nel 1994 nell'ambito, secondo l'accusa, del progetto stragista di Totò Riina. A udienza ancora in corso, è arrivata la replica dell'avvocato del leader di Forza Italia, Niccolò Ghedini, che bolla le affermazioni del boss come «totalmente e platealmente destituite di ogni fondamento, nonché palesemente diffamatorie». Il penalista ha anche già annunciato «tutte le azioni del caso avanti l'autorità giudiziaria» sostenendo che quelle parole sono «finalizzate ad ottenere benefici processuali o carcerari».

IL BUSINESS

Il boss ha raccontato anche che il presidente del Consiglio aveva anche rapporti economici con Totuccio Contorno, uno dei primi pentiti di Cosa nostra. Graviano, che come imputato può anche avvalersi della facoltà di mentire, nega le accuse a suo carico. Ma racconta degli imprenditori del Nord con i quali, a suo dire, era in affari. «Negli anni '70 mio nonno aveva messo i soldi nell'edilizia al nord. Era una persona ricca, un grande commerciante di ortofrutta. Venne invitato a investire. Il contatto è col signor Berlusconi». Una valanga di soldi da stanziare nell'immobiliare, con quota di partenza di 20 miliardi lire raccolta fra diverse famiglie. «Nonno mi disse: sono vecchio, te ne devi occupare tu. Io e mio cugino siamo partiti per Milano. E mio nonno ci ha presentato Berlusconi». A dire di Graviano, la famiglia aveva investito in modo occulto denaro nelle società dell'imprenditore di Arcore. Il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo ha chiesto se Berlusconi sapesse di stare incontrando un latitante. «Penso di sì. Io ho condotto la mia latitanza nel milanese tra shopping in via Montenapoleone e teatri, facevo la bella vita». Stando a quanto racconta il boss, è stato proprio durante uno di questi incontri che il leader di Forza Italia avrebbe annunciato l'intenzione di lanciarsi in politica. Poi, definisce Berlusconi un «traditore, perché quando si parlò della riforma del Codice penale e si parlava di abolizione dell'ergastolo mi hanno detto che chiese di non inserire gli imputati coinvolti nelle stragi mafiose».

Michela Allegri

