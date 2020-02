IL PROCESSO

REFRONTOLO Tutti assolti. I giudici della Corte d'Appello di Venezia hanno confermato ieri la sentenza con cui nel processo di primo grado (in giudizio abbreviato) Annalisa Romitelli - all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio tecnico del Comune - l'architetto Leopoldo Saccon e il geologo Celeste Granziera, questi due ultimi i tecnici dello studio che si occupò della consulenza per la redazione tecnica del Pat, vennero scagionati dalle accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo in relazione ai fatti tragici del 2 agosto del 2014, quando a causa dell'esondazione del torrente Lierza sotto il tendone della festa dei omi nello spiazzo di Molinetto della Croda persero la vita Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin. Una assoluzione, quella stabilita dal gup Angelo Mascolo, contro cui aveva presentato appello la Procura di Treviso che accusava i tre imputati (la posizione del quarto indagato, il presidente della Pro Loco Valter Scapol, era stata archiviata come peraltro chiesto dallo stesso pubblico ministero Mara De Donà) di non aver redatto correttamente il Pat del Comune di Refrontolo omettendo di inserire Molinetto tra le aree a rischio idrogeologico.

IL PERITO

Una disposizione che invece, alla luce della relazione redatta dal perito nominato dal Tribunale - il professor Luca Ferraris, membro della commissione nazionale grandi rischi - era contenuta in uno degli allegati delle norme attuative. Ferraris è stato ascoltato in audizione nell'udienza d'appello di ieri prima delle discussione e della camera di consiglio durata un paio d'ore. L'esperto ha confermato che sul banco degli accusati ci sarebbe dovuto salire non il documento urbanistico quanto semmai il piano di protezione civile che non prevedeva l'area come zona a rischio aggiungendo che comunque la straordinarietà dell'evento avrebbe di fatto reso nullo qualsiasi piano di intervento, pur il più accurato. E questo non solo perché il Piano di Protezione Civile non prevedeva una particolare vigilanza sull'area in caso di forti piogge ma anche tenendo conto che l'allerta regionale scatto solo per la mezzanotte del 3 febbraio, ovvero parecchie ore dopo la tragedia.

COLPA DELLE VITTIME

Per il perito inoltre l'unica cosa che avrebbe potuto evitare il disastro del tendone della festa dei omi travolto dalla piena avrebbe potuto essere la decisione delle vittime di andarsene quando l'acqua cominciò a salire velocemente. Nelle motivazioni della sua sentenza il gup Mascolo, in primo grado, scrisse che fu l'imprudenza delle vittime a causare la tragedia di Molinetto della Croda il 2 agosto del 2014. Lo svolgimento dei fatti - si legge nelle motivazioni - fa ritenere senza alcun dubbio che la condotta imprudente delle vittime sia tale da rescindere in maniera totale il nesso di causa tra il comportamento degli imputati e la tragedia. Le fotografie mostrano le persone che, con l'acqua oramai a mezza gamba, continuano a ridere e scherzare. Per le motivazioni della sentenza di appello bisognerà invece attendere 90 giorni. Non commento le sentenze - ha detto ieri il Procuratore della Repubblica di Treviso Michele Dalla Costa - le accetto e le leggo. Ora attendo il deposito per capire il ragionamento che è stato fatto.

IL GOVERNATORE

Giustizia è fatta - è invece il commento del governatore del Veneto Luca Zaia - non potremo mai dimenticare le quattro vittime ma altrettanto corretto è essere arrivati ad una sentenza definitiva che dice una parola di verità nei confronti di chi è stato chiamato in causa, sia volontari che le altre figure come tecnici e amministratori locali; ma questo è soltanto il primo importante tassello. L'aspetto fondamentale è che, come avvenuto nell'udienza preliminare in relazione al presidente della Pro Loco Valter Scapol, finalmente passa un importante principio: i volontari non sono dei delinquenti. Perché di fatto, dopo quanto accaduto al Molinetto della Croda, per settimane, mesi e giorni abbiamo visto messa in discussione la figura e la funzione sociale del volontariato. Da qui ora si riparte ha sottolineato il governatore veneto - il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie ma dobbiamo anche pensare che la tragedia vissuta da queste famiglie si è riflessa nel dramma umano di quelli che sono stati chiamati in causa dalle inchieste.

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA