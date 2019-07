CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOPALERMO L'ennesima assoluzione per l'ex potente Dc Calogero Mannino arriva dopo una breve camera di consiglio. Cinque ore per stabilire che l'ex ministro sotto processo per alterne vicende giudiziarie da oltre venti anni, non ebbe alcun ruolo nella cosiddetta trattativa Stato-mafia. La sentenza, pronunciata dalla prima sezione della corte d'appello di Palermo, conferma la formula del primo grado: quella del «non aver commesso il fatto». I giudici, dunque, non si pronunciano sulla esistenza del patto scellerato tra pezzi delle...