IL PROCESSONUORO È finito in tribunale il caso di Antoneddu, esemplare di pappagallo Ara gialloblù usato dal cantante Francesco Gabbani nel suo video-clip della canzone «Pachidermi e Pappagalli». E diventato una star del web con oltre 11 milioni di visualizzazioni. Un video galeotto che ha messo nei pasticci il suo proprietario, Massimiliano Demontis, della fattoria didattica «Barbagia Struzzi», la stessa a cui si rivolse anche il rapper Sfera Ebbasta per utilizzare, sempre in un video-clip, una scimmietta dell'azienda alle porte di...