IL PROCESSONEW YORK In un completo grigio, il volto nascosto dalla maschera, Derek Chauvin ha ascoltato il giudice Peter Cahill che lo condannava a 22 anni e mezzo di prigione per l'omicidio di George Floyd. Fra 15 anni, Chauvin potrà chiedere la libertà condizionata. Tredici mesi dopo i fatti che hanno scioccato l'America e il mondo, l'ex agente di Minneapolis ha rifiutato di parlare con l'eccezione di poche parole per fare le condoglianze...