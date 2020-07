IL PROCESSO

MESTRE Pistole, fucili, mitragliatori. Il clan dei casalesi di Eraclea ne aveva bisogno in continuazione e a procurarle sarebbe stato il palermitano Girolamo Arena, uno degli uomini di fiducia del presunto boss Luciano Donadio.

A raccontarlo al Tribunale, nell'aula bunker di Mestre, è stato lo stesso Arena, da mesi collaboratore di giustizia in regime di protezione, proseguendo nell'interrogatorio iniziato la scorsa settimana. Rispondendo alle domande del pm Roberto Terzo, il palermitano ha spiegato di aver più volte procurato armi a Donadio, attraverso un parente che ne aveva la disponibilità ed era in grado di mettere a disposizione quello che serviva. «Ci vedevamo a casa mia, a San Donà», ha ricordato Arena, facendo riferimento ad una fornitura di dieci pistole, alcune delle quali a tamburo, altre automatiche, avvenuto tra il 2013 e il 2014, in un periodo nel quale si trovava agli arresti domiciliari. In quell'occasione Donadio si sarebbe innamorato di una 357 cromata, una Magnum: «Gli piaceva molto - ha raccontato il pentito - Mi disse che ne aveva un'altra uguale a Casal di Principe».

I MITRAGLIATORI

In una circostanza successiva, tra il 2015 e il 2016, sarebbe stato invece Raffaele Buonanno, uno dei più stretti collaboratori di Donadio ad ordinargli una serie di mitragliatori: «Furono consegnati a Donadio, ad Eraclea, il quale poi si occupò di farli arrivare a Casal di Principe».

Le armi, stando al racconto del pentito, per anni molto vicino a Donadio, servivano per intimidire i debitori, nelle azioni di recupero credito, oppure per le missioni punitive. Lo stesso Arena ha riferito di aver partecipato ad alcune riscossioni, di cui si occupavano, tra gli altri, Tommaso Napoletano, Giacomo Fabozzi, Nunzio Confuorto, tutti imputati al processo in corso di fronte al Tribunale presieduto da Stefano Manduzio.

Arena ha parlato per ore, senza interruzioni, citando episodi e snocciolando nomi e ruoli dei presunti appartenenti al clan dei casalesi di Eraclea, senza mostrare mai un cedimento nei ricordi, riuscendo a rispondere in maniera pertinente anche ad una contestazione del difensore del boss, l'avvocato Giovanni Gentilini che, di fronte ad un'affermazione del pentito («questo nome non posso farlo, fa parte di un'altra inchiesta») ha cercato di metterlo in difficoltà ipotizzando che qualcuno lo avesse istruito su cosa dire o non dire. «È stato il mio avvocato a raccomandarsi che io parli soltanto delle cose riguardanti questo processo», ha replicato Arena.

Tratteggiando il ritratto del boss di Eraclea, ha raccontato che Donadio girava sempre accompagnato da un guardaspalle e gli piaceva farsi vedere in piazza mentre gestiva gli affari, anche quelli poco puliti: «Si sentiva a suo agio, era un modo per far sapere che lì comandava lui».

LE SOFFIATE

Donadio godeva anche di una collaudata rete di protezione, grazie alla quale in più di un'occasione fu avvisata di controlli e perquisizioni. «Ci chiamò in un'occasione per fare pulizia nel capannone», ha raccontato Arena, precisando che in questo modo venivano fatti sparire documenti scomodi, oppure armi e droga che erano stati nascosti. Il pentito ha citato in particolare un'occasione nella quale sarebbe stato il poliziotto di Jesolo Moreno Pasqual (imputato al processo) ad anticipare un'operazione antidroga, consentendo a Donadio di avvisare i pezzi grossi, lasciando che a finire nel blitz fossero soltanto alcuni piccoli spacciatori, i galoppini.

Quindi è iniziato l'esame delle difese. Rispondendo all'avvocato Emanuele Fragasso, legale dell'ex sindaco di Eraclea, Mirco Mestre (accusato di voto di scambio), ha confermato che Donadio chiese a tutti di votare per Mestre, ma ha precisato di non aver picchiato o minacciato nessun per convincerlo a votarlo. Fragasso ha poi chiesto ad Arena se abbia mai fatto giuramento per associarsi alla camorra, a cui Donadio affermava di far parte: «Forse sono cose che succedono del film - ha replicato il pentito - non ho fatto nessun giuramento, nessuna formalità. Donadio ha semplicemente apprezzato la mia fedeltà».

Gianluca Amadori

