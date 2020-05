IL PROCESSO

BRESCIA Felice Maniero rischia di passare i prossimi sei anni e otto mesi in carcere. Tanto ha chiesto infatti il pubblico ministero, Lorena Ghibaudo, che ha inquisito l'ex boss della mafia del Brenta per i maltrattamenti a Marta Bisello, la donna che ha condiviso una figlia e gli ultimi 25 anni di vita con Maniero. L'ultima volta che Felix era stato condannato da un Tribunale patrio, aveva totalizzato 12 anni di carcere per 12 omicidi e quasi duecento rapine. Una bazzecola. Ma vent'anni fa Maniero era un collaboratore di giustizia, un pentito eccellente, il boss che aveva smantellato la banda più feroce e più numerosa che sia mai esistita nel Nord Italia. E dunque il bandito aveva collezionato sconti e bonus, fino a cavarsela con poco e nulla, nonostante avesse confessato di aver spacciato una tonnellata di eroina e aver quindi ammazzato chissà quanti giovani, mentre andava in giro a mettere a ferro e fuoco l'intero Nordest a colpi di rapine e omicidi.

NESSUNA ATTENUANTE

Stavolta invece non ci sono attenuanti né sconti e così Maniero potrebbe essere chiamato se il Tribunale di Brescia accoglierà la richiesta del pm a pagare quel che non ha mai pagato. E va anche detto che Maniero è alla sbarra per un reato che pare la legge del contrappasso per uno che era un tombeur de femme ed ora viene condannato per aver picchiato una donna. Nessuno aveva messo in conto una fine così ingloriosa per il genio del crimine che comandava su una banda di quasi 500 soldati e che trattava alla pari con la mafia siciliana, la camorra e la ndrangheta. Ma il reato c'è ed è considerato gravissimo e la richiesta di condanna a 6 anni e 8 mesi si spiega con la matematica. Il pubblico ministero Lorena Ghibaudo è partita dalla pena massima per il reato di maltrattamenti, che è di 7 anni, ed ha aggiunto le minacce ai figli perché prendessero le sue parti. In più c'è un episodio di violenza che ha visto presente la figlia, che allora era minore. Così, aggiungi di qua e aggiungi di là, si arriva a 10 anni e rotti, che diventano 6 anni e 8 mesi con lo sconto di pena che Maniero ottiene per aver scelto il rito abbreviato. E può solo ringraziare il suo avvocato, Luca Broli, che è riuscito a convincerlo a fare l'abbreviato, altrimenti la richiesta di 10 anni di galera, che il suo legale definisce comunque abnorme rispetto al reato, pur grave, non gliela toglieva nessuno.

LA DIFESA

Nella sua arringa difensiva l'avv. Broli, che è stato affiancato all'ultimo momento anche dall'avv. Pietro Paolo Pettenadu ennesima mossa a sorpresa di Maniero ha chiesto l'assoluzione, spiegando che gli episodi di violenza sono in tutto quattro e spalmati in quattro anni, mentre ha evidenziato che la spiegazione, non la giustificazione, dei maltrattamenti deriva dalla fine del rapporto sentimentale tra Maniero e Marta Bisello e dalle difficoltà economiche della coppia. Ma Maniero ha voluto fino all'ultimo rubare la scena e quindi ha chiesto la ricusazione del presidente del Tribunale, Roberto Spanò, che invece si era dimostrato imparziale e tutt'altro che prevenuto nei confronti dell'imputato Luca Mori alias Felice Maniero. Ma siccome il legale di Maniero si era sapientemente giocato la carta della depressione vera e confermata da Marta Bisello del suo assistito e siccome il presidente del Tribunale, di fronte a questo e di fronte ai continui scatti di nervi di Maniero, aveva pronunciato una frase del tipo: Bè, forse una perizia psichiatrica andrebbe presa in considerazione, ecco che Maniero ha presentato istanza di ricusazione del magistrato, che sarebbe prevenuto nei suoi confronti, avendo espresso un giudizio negativo sulla sua persona.

Maurizio Dianese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA