IL PROCESSOBELLUNO Per tutti era, e rimane, il giudice del Vajont. Seguì il processo dal febbraio 1964 al febbraio 1968 Cabarbio, controcorrente. Originale nelle citazioni. Come quella biblica con cui iniziò l'ordinanza di rinvio a giudizio: «Quel giorno le acque si ruppero». Il giudice Mario Fabbri (foto nel riquadro tondo) è morto ieri all'ospedale San Martino di Belluno. Vi era ricoverato da tempo. Nato a Macerata, ma bellunese d'adozione, aveva 87 anni. Fu lui, appena trentenne, a ritrovarsi tra il fango di una tragedia. Non solo...