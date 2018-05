CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCEDIMENTOVENEZIA Il momento è arrivato: dopo l'arresto, i processi e le sentenze, la Regione presenta il conto al suo ex Doge. Risulta al Gazzettino che siano scattate le procedure di esecuzione della condanna a carico di Giancarlo Galan, chiamato a rifondere 5,2 milioni di euro all'istituzione di cui è stato per quindici anni presidente, come risarcimento per il danno all'immagine causato con lo scandalo Mose. La conferma arriva da Paolo Evangelista, procuratore della Corte dei Conti del Veneto: «L'amministrazione si è prontamente...