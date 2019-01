Il principe Filippo al volante a 97 anni: «L'incidente? Colpa del sole negli occhi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINILONDRA C'era un bambino di nove mesi nella macchina coinvolta nell'incidente causato da Filippo d'Edimburgo, novantasettenne consorte di Elisabetta II, mentre era alla guida di un Suv giovedì sulle strade del Norfolk, nei pressi della residenza di Sandringham.DINAMICA E la polizia ha deciso di aprire un'inchiesta per valutare le responsabilità in un incidente finito miracolosamente senza vittime: il bimbo è rimasto illeso, mentre la madre e l'altra donna nell'auto a cui Filippo ha tagliato la strada sono state portate in ospedale...