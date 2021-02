LA RIUNIONE

ROMA Un primo incontro positivo. Per fare una ricognizione seria e approfondita, tengono a precisare al Mise, sui possibili siti produttivi di vaccini in Italia, sui tempi per realizzare i bioreattori e sugli ostacola da superare. Dal vertice tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi è emersa la volontà di andare avanti spediti per capire come far fronte all'emergenza Covid. Sul tavolo, almeno in prospettiva, la creazione di un polo nazionale pubblico-privato per la produzione. Con lo scopo dichiarato di garantire l'Italia contro ulteriori tagli nella consegna dei sieri da pare delle aziende farmaceutiche straniere proprietarie dei brevetti.

Nessuna indicazione invece degli eventuali siti in cui sviluppare i farmaci, anche se nel Lazio di stabilimenti adeguati ce ne sarebbero, nè delle aziende candidate a realizzarli. Se ne riparlerà la settimana prossima, dopo una analisi attenta e tutte le valutazioni del caso.

Giorgetti ha chiesto di fare presto e di mantenere il massimo riserbo. Costruire i bioreattori, necessari alla produzione, richiede infatti tempi lunghi, così come ottenere le licenze e organizzare la logistica. Nessuna pista però è esclusa, vista la capacità e il know how delle aziende made in Italy che nel settore farmaceutico sono una eccellenza. Di certo non si vogliono favorire suggestioni visto che si è trattato solo di un primo passo.

PRAGMATISMO

Dal canto suo Giorgetti ha voluto fare chiarezza ribadendo che il governo italiano è comunque pronto a dare «la totale disponibilità di strumenti normativi e finanziari per raggiungere l'obiettivo della produzione di vaccini in Italia». All'incontro hanno partecipato anche il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Giorgio Palù e il commissario straordinario Domenico Arcuri.

Un nuovo summit più operativo è già in agenda per il 3 marzo. Sarà quella l'occasione - spiegano al Mise - «per verificare la possibilità concreta di produrre in sicurezza vaccini anti-Covid in siti in Italia. In particolare, sarà necessario appurare l'individuazione di tutte le componenti produttive compatibili con la realizzazione di vaccini e verificare un orizzonte temporale congruo con le esigenze del Paese per superare la fase pandemica».

Un'apertura quella che è giunta dal governo che è stata accolta con favore da Scaccabarozzi, il quale a sua volta ha chiarito che «l'industria italiana è pronta a questo progetto di grande collaborazione, per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione di vaccini anti-Covid, perchè è un bene che tutti stanno aspettando. Oggi - ha continuato il presidente di Farmindustria - si sono gettate le basi di una proficua collaborazione pubblico-privato per andare in questa direzione e per far sì che in Italia nessuno si tiri indietro ma tutti facciano lo sforzo massimo per il raggiungimento dell'obiettivo».

Sul tavolo c'è la concreta possibilità di dare una mano nella produzione di vaccini anti-Covid. Non nell'immediato, ma sul medio-lungo periodo. La ricognizione avviata da Farmindustria non è caduta nel vuoto in Lombardia. Alcune aziende attive nella Regione si sono fatte avanti offrendo la loro disponibilità a valutare in maniera concreta modi e tempi per un'eventuale collaborazione all'operazione vaccino. Le aziende sarebbero pronte a ragionare per capire cosa serve e cosa potrebbero fare. La Lombardia, come il Lazio, potrebbero essere i due distretti su cui puntare. Non è in gioco ovviamente una soluzione tampone per la fase critica attuale riguardo al fabbisogno di vaccini da coprire, ma una strategia di lungo termine visto che per l'avvio di una produzione di questo tipo a un'azienda servono minimo 5-6 mesi. Il rammarico semmai, fanno notare proprio dal Mise, è perchè non ci si è mossi prima, visto che il virus non ha mai mollato la presa.

U. Man.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA