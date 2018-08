CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il primo stralcio della Pedemontana sarà inaugurato ad ottobre, secondo uno schema che prevede l'apertura al traffico dei vari lotti man mano che verranno completati. L'asfaltatura dei sette chilometri tra lo svincolo dell'A31 e il casello di Breganze, in provincia di Vicenza, è in via di ultimazione: resta solo da definire l'armonizzazione dei sistema di pagamento, dato che secondo indiscrezioni questo tratto iniziale vedrà il consorzio Sis introitare direttamente i pedaggi, dopodiché ad infrastruttura completata le somme fino ad allora...