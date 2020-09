LA STORIA

ROMA La volta scorsa era fuggito per una donna, Giovanna Truzzi, una passione che dura ancora oggi, alimentata con lettere e visite nel carcere. Giuseppe Mastini, detto Johnny lo zingaro per le sue origini sinti, non ha mai accettato le due condanne all'ergastolo arrivate dopo aver seminato il terrore nella Capitale negli anni 80.

Aveva 14 anni quando ha commesso il primo delitto. Due colpi di pistola contro un autista dell'Atac, Vincenzo Bigi: voleva portagli via un orologio e il portafogli dove c'erano solo 10 mila lire. Viene arrestato e portato nel carcere minorile di Casal del Marmo, da dove però riesce a fuggire, sempre grazie a un permesso premio concesso nell'87. In quei giorni, prima entra nella villa dei coniugi Buratti a Sacrofano, uccidendo il marito e ferendo gravemente la moglie, poi ruba un'auto e sequestra una ragazza di 20 anni, Silvia Leonardi. Ancora fughe, scontri a fuoco. In uno di questi resta ucciso l'agente Michele Girardi. Viene coinvolto anche nell'inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, ma le prove contro di lui non sono sufficienti.

Il 24 marzo dell'87 viene arrestato dopo un'imponente battuta di caccia coordinata dall'allora questore Niccolò D'Angelo. Settecento poliziotti lo braccano ed è costretto ad arrendersi. Saranno anni di fughe dal carcere, di nuovi arresti. Fino all'ultimo premesso premio, dal quale è puntualmente fuggito.

C. Man.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA