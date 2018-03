Il pressing di Lega e Meloni: governiamo noi o nuove urne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Maroni, Zaia, Giorgetti, Toti? Un governo di scopo guidato da un moderato o addirittura un governo di tutti? No, grazie. Per la Lega non ci sono altre alternative. «Gli elettori hanno votato un programma e un nome di fiducia. Sulla scheda c'era il nome di Salvini». Due giorni fa il leader del Carroccio, arringando i nuovi parlamentari, aveva indicato la strada: esecutivo politico o il voto. E a via Bellerio si aspettano che Berlusconi sia conseguente con quanto illustrato. Vuol dire che l'ex premier può impegnarsi a tenere...