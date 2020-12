I NEGOZIATI

«Date le attuali incertezze e alla luce del principio di precauzione, gli Stati membri dovrebbero intraprendere un'azione coordinata per scoraggiare viaggi non essenziali tra il Regno Unito e la Ue. Nello stesso tempo, divieti generali di viaggio non dovrebbero impedire a migliaia di cittadini Ue e britannici di tornare alle loro case». È chiara l'indicazione della Commissione espressa dal responsabile della giustizia Didier Reynders. A Bruxelles c'è preoccupazione per quel collo di bottiglia che si sta creando alle frontiere con il Regno Unito tra l'aggravamento della situazione nel fronte Covid-19 e il prolungarsi del negoziato sulla Brexit che sta già provocando da tempo diffusi fenomeni di accaparramento di beni alimentari nel Regno Unito. La raccomandazione agli Stati membri pubblicata ieri indica la necessità di evitare decisioni a macchia di leopardo. Dice Reynders: «Sebbene siano necessarie precauzioni per contenere la diffusione della nuova variante del coronavirus, va assicurato che le restrizioni siano coordinate e prevedano le necessarie esenzioni per i cittadini e i residenti che tornano a casa oltre che per chi deve intraprendere viaggi essenziali».

Si è snodato un copione già visto: i vari governi hanno reagito in modo scollegato ai rischi derivanti dalla variante del Covid-19 rintracciata nel Regno Unito. Oltre 50 i Paesi che hanno bloccato le connessioni con le città britanniche. Stati chiave come Germania e Lussemburgo hanno esteso i divieti di viaggi nel Regno Unito fino al 6 gennaio. L'Italia ha sospeso il traffico aereo con gli scali britannici e disposto il divieto di ingresso per chiunque sia transitato in quel Paese dopo il 6 dicembre. In serata il ministro dei trasporti francesi Jean-Baptiste Djebbari ha annunciato che aerei, navi e treni Eurostar avrebbero ripreso il servizio da oggi. Chi rientra deve mostrare il risultato negativo di un test.

LA RACCOMANDAZIONE

Situazione confusa, dunque, di fronte alla quale Bruxelles indica che «i divieti per voli e treni dovrebbero essere aboliti data la necessità di garantire i viaggi essenziali ed evitare interruzioni della catena di approvvigionamento» merci. Nel contempo si limita l'apertura ai viaggi considerati «essenziali» mentre tutti gli altri vanno scoraggiati «con azioni coordinate» a 27. Cittadini Ue o britannici in rientro a casa, quelli di Paesi terzi che possono circolare liberamente nell'Unione «dovrebbero essere esentati da ulteriori restrizioni temporanee a condizione che siano sottoposti a un test o quarantena».

Quanto alle migliaia di Tir incolonnati a Dover e Calais, la Commissione indica che «il personale addetto ai trasporti all'interno della Ue dovrebbe essere esentato da qualsiasi divieto di viaggio attraverso qualsiasi confine e dai requisiti di test e quarantena» (fino al 31 dicembre per il Regno Unito valgono le regole del mercato unico). Se uno Stato membro dovesse richiedere test rapidi per i lavoratori dei trasporti, «i flussi delle merci devono continuare senza interruzioni, non da ultimo per garantire la distribuzione tempestiva dei vaccini anti Covid-19». I viaggiatori per ragioni «essenziali» non dovrebbero essere soggetti a quarantena, ma può essere richiesto un test a patto che le autorità informino in anticipo o se ne facciano carico direttamente. La Francia, per esempio, ha già indicato che chi vuole rientrare in patria deve essersi sottoposto a un test molecolare.

Intanto, il negoziato Ue-Regno Unito sulle future relazioni commerciali non si chiude: il negoziatore Ue Michel Barnier ha spiegato agli ambasciatori degli Stati presso l'Unione, in questi giorni in riunione quasi permanente, che «la maggior parte dei problemi è stata chiusa in via preliminare o è in area accordo». Il braccio di ferro è sulla pesca. Siamo ormai al limite: per evitare il fallimento della trattativa, Barnier ha detto che la Ue è pronta a continuare a negoziare, «la nostra porta resterà aperta sino alla fine dell'anno e oltre» se necessario.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA